Turismo sob medida: como a IA está personalizando roteiros de viagem e o atendimento ao viajante

Encontrar passagens mais baratas, montar um roteiro que combine com o perfil do viajante e resolver imprevistos durante uma viagem costumavam exigir horas de pesquisa ou a ajuda de um agente de turismo.

Hoje, boa parte desse trabalho já é realizada por sistemas de inteligência artificial que analisam preferências, histórico de buscas, orçamento e até condições climáticas para oferecer recomendações personalizadas.

A adoção dessas ferramentas vem mudando a forma como os turistas planejam suas viagens e como empresas do setor se relacionam com seus clientes.

Plataformas de reservas, companhias aéreas, hotéis e destinos turísticos passaram a utilizar IA para automatizar atendimentos, antecipar demandas e criar experiências mais individualizadas.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Roteiros feitos para cada perfil

Uma das aplicações mais visíveis da inteligência artificial está na criação de roteiros personalizados. Em vez de apresentar listas genéricas de atrações, plataformas conseguem sugerir passeios considerando fatores como duração da viagem, interesses do usuário, orçamento disponível e composição do grupo — seja uma família, um casal ou um viajante solo.

Serviços como Booking.com, Expedia e Google já utilizam recursos de IA para recomendar hospedagens, atrações e itinerários adaptados ao perfil do cliente.

O resultado é um planejamento mais rápido e com sugestões que tendem a fazer mais sentido para cada viajante.

Preços mais inteligentes

Outra vantagem está na previsão de preços. Algoritmos analisam o histórico de tarifas, sazonalidade, demanda e eventos locais para indicar o melhor momento para comprar passagens ou reservar hospedagem.

Embora essas previsões não garantam que os preços subirão ou cairão, elas ajudam o consumidor a tomar decisões mais informadas e reduzem a necessidade de acompanhar manualmente as variações do mercado.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Atendimento em diferentes idiomas

A inteligência artificial também vem transformando o atendimento ao turista. Chatbots e assistentes virtuais conseguem responder dúvidas em diferentes idiomas, indicar atrações próximas, orientar sobre horários de funcionamento e auxiliar em mudanças de reservas a qualquer hora do dia.

Em alguns aeroportos e empresas do setor, esses sistemas já resolvem grande parte das solicitações sem a necessidade de intervenção humana, agilizando o suporte e reduzindo filas em canais tradicionais de atendimento.

Hotéis apostam em experiências personalizadas

A personalização também chegou à hotelaria. Redes internacionais têm investido em soluções capazes de registrar preferências dos hóspedes para oferecer uma experiência mais adaptada durante a estadia.

Dependendo da tecnologia utilizada, o sistema pode sugerir horários para limpeza do quarto, ajustar temperatura e iluminação conforme hábitos do cliente ou recomendar serviços e atividades disponíveis no destino.

O objetivo é tornar a hospedagem mais confortável e reduzir etapas operacionais.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Oportunidade para o turismo brasileiro

No Brasil, a adoção da inteligência artificial também representa uma oportunidade para destinos e empresas que desejam ampliar sua competitividade.

Agências de viagem, hotéis independentes e secretarias de turismo já começam a utilizar ferramentas capazes de automatizar atendimentos, produzir conteúdos em vários idiomas e oferecer recomendações personalizadas aos visitantes.

Além de melhorar a experiência do turista, essas soluções ajudam pequenos negócios a competir em um mercado cada vez mais digital, oferecendo um nível de atendimento que antes estava restrito às grandes redes internacionais.