Cinco dicas para implementar a tecnologia low-code e otimizar departamentos

Com a chegada do “novo normal”, as empresas sentiram a real necessidade de melhorar e rever processos em múltiplos departamentos como RH, financeiro, compras, contratos. Mas criar um software ou aplicativo para cada demanda interna leva tempo e requer um grande investimento em TI. Nesse cenário, o low-code surge como uma alternativa que permite criar aplicativos de forma prática.

“A implementação de sistemas de automação por meio do low-code melhora o fluxo de trabalho, organiza e agiliza processos diários. Estima-se que até 2024 o low-code representará até 75% dos softwares desenvolvidos, de acordo com a Forrester Research. Além de proporcionar um desenvolvimento acelerado e naturalmente um retorno financeiro”, afirma Rafael Bortolini, head de produtos da Zeev, especializada em desenvolver softwares com tecnologia low-code no Brasil, que já auxiliou empresas como Petros, Banco BMG e Inmetro, entre outras.

A pedido da Bússola, Bortolini listou cinco dicas para garantir a otimização e uma melhor integração de múltiplos departamentos.

1. Utilize uma ferramenta low-code para transformar a rotina de trabalho de sua equipe

O low-code permite que você tenha autonomia para a automatização de processos. Obtenha uma ferramenta low-code para que qualquer pessoa consiga criar soluções dentro de sua equipe ou empresa. Essas pessoas serão os desenvolvedores cidadãos (citizen developers), ou seja, pessoas sem conhecimento técnico de programação que poderão automatizar processos em suas área.

2. Transforme seus colaboradores em citizen developers

Você não precisa contratar citizen developers e, além disso, não precisa onerar o tempo da equipe de TI para a automatização de processos. Você provavelmente já tem essas pessoas dentro de sua empresa. Ou seja, você só precisa transformar seus analistas de negócio em citizen developers. Os analistas de negócio já conhecem os processos organizacionais. Eles vivem isso no dia a dia. Assim, você só precisa dar a eles a ferramenta e os treinamentos necessários para que eles mesmos criem as soluções que vão otimizar a rotina de trabalho da equipe. Lembre-se: quando você junta gente boa com tecnologia low-code, você tem grandes resultados.

3. Comece por um Mínimo Processo Viável (MVP)

Um passo de cada vez. Comece por um processo, mapeie, automatize e coloque para rodar. Após o uso, melhorias serão observadas e você poderá voltar no processo e aplicar as melhorias. Se hoje você leva dois meses, seis meses, um ano ou até mais tempo para a automatização, fazendo o MVP você levará muito menos tempo. Com o MVP, você consegue entregar resultados para a empresa, com muito mais velocidade.

4. Engaje outras áreas da empresa mostrando o poder do low-code

Assim que puder, mostre para as outras áreas da empresa os resultados que sua equipe obteve com o uso do low-code. Quanto mais áreas da empresa utilizarem a ferramenta, melhor será, pois os departamentos irão se integrar de forma fluída e padronizada. Se você é o primeiro gestor a implementar o low-code, é importante que você cumpra um papel de disseminador da ideia e dos resultados. Além de melhorar a rotina de sua equipe, você pode melhorar a rotina da empresa inteira e eliminar os problemas de comunicação entre os departamentos.

5. Faça otimizações constantes

Seja um pouco melhor a cada dia. A melhoria contínua é um aliado da competitividade de sua empresa. Então, faça otimizações constantemente. Para isso, é importante medir e avaliar o desempenho dos processos para tomar as melhores decisões. Além disso, aplicar melhorias dentro dos processos estará nas mãos dos citizen developers, assim que percebido um ponto a melhorar, é possível fazê-lo sem aguardar em uma fila de backlog para TI, por exemplo.

