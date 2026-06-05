Vox: Lula tem 42,1% e Flávio Bolsonaro, 33,6%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 5.

O petista aparece com 42,1% das intenções de voto, contra 33,6% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de 8,5 pontos percentuais.

O levantamento mostra crescimento da vantagem de Lula em relação às rodadas anteriores. Desde meados de maio, o presidente avançou 7,8 pontos percentuais, saindo de 34,3% para 42,1%, enquanto Flávio Bolsonaro recuou 2,9 pontos, de 36,5% para 33,6%.

Na terceira posição aparece o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 6,9% das intenções de voto. Em seguida está o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 5,1%.

Renan Santos (Missão) registra 3,1%, seguido por Aécio Neves (PSDB), com 2,1%, Joaquim Barbosa (DC) com 1,1%, Augusto Cury (Avante) com 0,5%, e Cabo Daciolo, 0,3%.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 2,9%, enquanto 2,3% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Esse é o primeiro levantamento após a visita de Flávio ao presidente Donald Trump e a decisão do governo americano em declarar o PCC e o CV como organizações terroristas. Além disso, um dia do levantamento também foi realizado após o governo americano ameaçar um novo tarifaço contra os produtos brasileiros.

Lula lidera com folga entre mulheres e baixa renda

Entre as mulheres, Lula alcança 46,0% das intenções de voto, contra 30,8% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o cenário se inverte: o senador do PL registra 40,1%, ante 37,8% do presidente.

A vantagem de Lula entre as mulheres chega a 15,2 pontos percentuais. Já entre os homens, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente por 2,3 pontos.

Por faixa etária, Lula apresenta seus melhores resultados entre os eleitores com mais de 60 anos. No grupo de 60 a 69 anos, o petista chega a 44,8%, enquanto Flávio tem 32,9%. Entre os eleitores acima de 69 anos, Lula alcança 46,9%, contra 31,0% do senador.

Flávio Bolsonaro registra seu melhor desempenho entre eleitores de 35 a 44 anos, faixa na qual lidera com 40,8%, enquanto Lula aparece com 36,5%.

Entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, Lula tem 55,1% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro registra 23,5%.[/grifar] Já entre aqueles com renda superior a dez salários mínimos, o cenário se inverte: Flávio aparece com 41,7%, enquanto Lula tem 32,9%.

No recorte por escolaridade, Lula lidera entre os grupos com menor nível de instrução. Entre analfabetos, registra 53,2%, contra 24,1% de Flávio. À medida que a escolaridade aumenta, a diferença diminui. Entre os eleitores com ensino superior completo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 39,1%, ante 38,4% de Lula.

A tendência observada pelo levantamento indica uma correlação inversa entre escolaridade e desempenho eleitoral dos dois principais candidatos. Enquanto Lula perde vantagem à medida que o nível de instrução aumenta, Flávio Bolsonaro amplia sua participação entre os segmentos mais escolarizados.

Lula e Flávio são os nomes mais rejeitados

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos, indicador que mostra o percentual de eleitores que afirmam não votar de forma alguma em determinado nome. Como a pergunta permite múltiplas respostas, a soma pode ultrapassar 100%.

Lula lidera a rejeição com 49,2%, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, com 48,3%.

O terceiro nome mais rejeitado é Aécio Neves, com 41,3%. Em seguida aparecem Romeu Zema (25,7%), Joaquim Barbosa (23,3%), Ronaldo Caiado (21,7%) e Renan Santos (19,5%).

Cabo Daciolo registra 18,1% de rejeição, enquanto Augusto Cury tem 16,5%.

Entre os entrevistados, 6,9% não souberam responder à pergunta sobre rejeição e 2,3% afirmaram que não rejeitam nenhum dos nomes apresentados.

Empate entre aprovação e desaprovação

A pesquisa também mediu a avaliação da gestão do presidente Lula. Os números indicam um cenário de equilíbrio entre aprovação e desaprovação do governo federal.

Segundo o levantamento, 49,1% dos entrevistados aprovam a administração Lula, enquanto 49,3% desaprovam o governo. Outros 1,6% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Os dados mostram melhora gradual da avaliação presidencial ao longo das últimas semanas. Em 14 de maio, a aprovação era de 45,1%, enquanto a desaprovação alcançava 51,5%. Na rodada divulgada em 20 de maio, os índices passaram para 46,1% e 50,4%, respectivamente.

Na comparação com a primeira pesquisa da série, a aprovação avançou quatro pontos percentuais, enquanto a desaprovação recuou 2,2 pontos.

A diferença entre os dois indicadores é de apenas 0,2 ponto percentual, dentro da margem de erro do levantamento. Na prática, a pesquisa aponta um cenário de empate técnico entre aprovação e desaprovação da gestão Lula.

O Instituto Vox Brasil ouviu 2.100 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 1 e 3 de junho. A pesquisa tem margem de erro de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 08016/2026.