Vox: Lula tem 46,8% e Flávio Bolsonaro tem 38,1% em 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente em um embate direto com o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo o levantamento do Instituto Vox Brasil, divulgado nesta quarta-feira, 20.

Em um cenário estimulado de segundo turno, Lula aparece com 46,8% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem 38,1% neste cenário. Votos brancos e nulos somam 8,7%, e 6,4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

As entrevistas foram realizadas entre domingo, 17, e terça-feira, 19, depois das conversas entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, serem divulgadas pelo Intercept Brasil no último dia 13.

Para 56,3% dos respondentes, o voto é definitivo. Ao todo, 32,5% afirmam que ainda pode mudar caso algo aconteça até o pleito, e 11,2% não soube dizer ou não quis opinar.

Zema e Caiado

A pesquisa também testou o desempenho de Lula contra diferentes pré-candidatos.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente tem 48,5% ante os 36,3% do mineiro. Neste cenário, votos brancos e nulos somam 8,5%. O índice de não resposta e indecisão chega a 6,7%.

Já enfrentando o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 47,8%. Caiado aparece com 34,1%. Votos brancos e nulos somam 8,9%, e 9,2% dos eleitores participantes não quis ou não soube responder.

O instituto Vox Brasil ouviu 2.100 brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 17 e 19 de maio. A pesquisa tem 95% de confiança, com margem de erro de 2,15% para mais ou para menos. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02416/2026.