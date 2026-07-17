Fidelização: 8 em cada 10 clientes de salões e clínicas são recorrentes

Mais de oito em cada dez atendimentos realizados em salões de beleza, clínicas, barbearias e outros negócios de serviços são feitos por clientes que já utilizaram o estabelecimento anteriormente.

A importância da fidelização no setor de serviços foi demonstrada pelo levantamento realizado pela Gendo, plataforma especializada em gestão e agendamento, a partir da análise de 17,8 milhões de agendamentos registrados entre julho de 2025 e junho de 2026.

Segundo o estudo, 85,2% dos atendimentos foram realizados por clientes recorrentes, enquanto apenas 14,8% corresponderam ao primeiro agendamento, reforçando a importância da fidelização para o desempenho desses negócios.

Os dados mostram que, mais do que conquistar novos consumidores, manter um relacionamento contínuo com quem já conhece o serviço é um dos principais motores de receita para empresas que trabalham com atendimento recorrente.

“Os números mostram que a sustentabilidade dos negócios de serviços depende muito mais da recorrência do que da aquisição constante de novos clientes. Quem consegue oferecer uma boa experiência e manter um relacionamento ativo aumenta significativamente as chances de transformar um atendimento pontual em uma receita recorrente”, afirma Davi Iglesias, CEO da Gendo.

Sexta-feira lidera demanda e tarde concentra mais da metade dos atendimentos

A pesquisa também identificou padrões bastante definidos na distribuição dos agendamentos ao longo da semana.

A sexta-feira concentra o maior volume de atendimentos, respondendo por 21,2% de todos os agendamentos realizados na plataforma.

Em seguida aparecem a quinta-feira (18,6%) e o sábado (17,8%) , enquanto o domingo representa apenas 0,7% do volume total, refletindo a menor operação do setor nesse dia.

Ao analisar os horários dos atendimentos, a concentração também chama a atenção.

Mais da metade ( 54,3% ) dos atendimentos acontecem à tarde , entre 12h e 17h .

A manhã responde por 35,3%.

O período noturno representa apenas 10,3% .

Entre os horários específicos, a faixa das 15h às 17h reúne o maior volume de atendimentos confirmados (28,3%), seguida por 9h às 11h (27,5%) e 12h às 14h (24,9%).

Curiosamente, o momento em que os clientes realizam os agendamentos não coincide necessariamente com o horário do atendimento. A maior parte das marcações é feita entre 9h e 16h, com pico às 10h e 11h.

Em relação aos dias da semana, a terça-feira lidera a criação de novos agendamentos, respondendo por 20,7% do total, seguida pela quarta (18,6%) e quinta-feira (17,3%).

Manicure lidera demanda; clínicas registram maior ticket médio

Entre os procedimentos mais procurados, os serviços de unhas continuam liderando a preferência dos consumidores. A manicure aparece em primeiro lugar, com mais de 424 mil agendamentos, seguida por pedicure (324 mil) e corte de cabelo (285 mil).

Também aparecem entre os serviços mais realizados design de sobrancelhas (89 mil), podologia (89 mil), escova (83 mil) e barba (82 mil), confirmando o peso dos atendimentos de manutenção na rotina dos consumidores.

Quando o critério é valor gasto, as diferenças entre os segmentos são significativas.

As clínicas e consultórios apresentam o maior ticket médio da plataforma, de R$ 576,33 ,

clínicas e consultórios R$ 576,33 Estabelecimentos de estética entram em segundo lugar e apresentaram R$ 206,35 .

Entre os procedimentos, a podologia registra o maior ticket médio (R$ 138,12), seguida por corte feminino (R$ 114,13) e escova (R$ 69,18). Já serviços de alta recorrência, como manicure e pedicure, apresentam tickets médios de R$ 37,91 e R$ 40,30, respectivamente.

Crescimento da plataforma acompanha expansão do setor

Além dos hábitos de consumo, o levantamento também mostra o crescimento da própria base da plataforma. Entre julho de 2025 e junho de 2026, o número de contas ativas passou de cerca de 5.400 para mais de 7.400, uma expansão de 36,5% em apenas 12 meses.

No mesmo período, os agendamentos confirmados permaneceram acima de 300 mil por mês na maior parte do ano, com destaque para dezembro, que registrou crescimento de 22,9% em relação ao mês anterior, refletindo a sazonalidade típica do setor de beleza e bem-estar.

“Além de revelar hábitos de consumo, esse tipo de análise permite que os gestores entendam melhor sua operação, identifiquem oportunidades de crescimento e tomem decisões baseadas em comportamento real dos clientes. O uso inteligente desses dados tende a se tornar um diferencial competitivo cada vez mais importante para negócios de todos os portes”, conclui.