Fidelização: 8 em cada 10 clientes de salões e clínicas são recorrentes

Setor de serviços apoia-se na fidelização (dimid_86/Shutterstock)
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Publicado em 17 de julho de 2026 às 07h00.
Mais de oito em cada dez atendimentos realizados em salões de beleza, clínicas, barbearias e outros negócios de serviços são feitos por clientes que já utilizaram o estabelecimento anteriormente.
A importância da fidelização no setor de serviços foi demonstrada pelo levantamento realizado pela Gendo, plataforma especializada em gestão e agendamento, a partir da análise de 17,8 milhões de agendamentos registrados entre julho de 2025 e junho de 2026.
Segundo o estudo, 85,2% dos atendimentos foram realizados por clientes recorrentes, enquanto apenas 14,8% corresponderam ao primeiro agendamento, reforçando a importância da fidelização para o desempenho desses negócios.
Os dados mostram que, mais do que conquistar novos consumidores, manter um relacionamento contínuo com quem já conhece o serviço é um dos principais motores de receita para empresas que trabalham com atendimento recorrente.
“Os números mostram que a sustentabilidade dos negócios de serviços depende muito mais da recorrência do que da aquisição constante de novos clientes. Quem consegue oferecer uma boa experiência e manter um relacionamento ativo aumenta significativamente as chances de transformar um atendimento pontual em uma receita recorrente”, afirma Davi Iglesias, CEO da Gendo.
A pesquisa também identificou padrões bastante definidos na distribuição dos agendamentos ao longo da semana.
Ao analisar os horários dos atendimentos, a concentração também chama a atenção.
Entre os horários específicos, a faixa das 15h às 17h reúne o maior volume de atendimentos confirmados (28,3%), seguida por 9h às 11h (27,5%) e 12h às 14h (24,9%).
Curiosamente, o momento em que os clientes realizam os agendamentos não coincide necessariamente com o horário do atendimento. A maior parte das marcações é feita entre 9h e 16h, com pico às 10h e 11h.
Em relação aos dias da semana, a terça-feira lidera a criação de novos agendamentos, respondendo por 20,7% do total, seguida pela quarta (18,6%) e quinta-feira (17,3%).
Entre os procedimentos mais procurados, os serviços de unhas continuam liderando a preferência dos consumidores. A manicure aparece em primeiro lugar, com mais de 424 mil agendamentos, seguida por pedicure (324 mil) e corte de cabelo (285 mil).
Também aparecem entre os serviços mais realizados design de sobrancelhas (89 mil), podologia (89 mil), escova (83 mil) e barba (82 mil), confirmando o peso dos atendimentos de manutenção na rotina dos consumidores.
Quando o critério é valor gasto, as diferenças entre os segmentos são significativas.
Entre os procedimentos, a podologia registra o maior ticket médio (R$ 138,12), seguida por corte feminino (R$ 114,13) e escova (R$ 69,18). Já serviços de alta recorrência, como manicure e pedicure, apresentam tickets médios de R$ 37,91 e R$ 40,30, respectivamente.
Além dos hábitos de consumo, o levantamento também mostra o crescimento da própria base da plataforma. Entre julho de 2025 e junho de 2026, o número de contas ativas passou de cerca de 5.400 para mais de 7.400, uma expansão de 36,5% em apenas 12 meses.
No mesmo período, os agendamentos confirmados permaneceram acima de 300 mil por mês na maior parte do ano, com destaque para dezembro, que registrou crescimento de 22,9% em relação ao mês anterior, refletindo a sazonalidade típica do setor de beleza e bem-estar.
“Além de revelar hábitos de consumo, esse tipo de análise permite que os gestores entendam melhor sua operação, identifiquem oportunidades de crescimento e tomem decisões baseadas em comportamento real dos clientes. O uso inteligente desses dados tende a se tornar um diferencial competitivo cada vez mais importante para negócios de todos os portes”, conclui.