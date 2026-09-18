A corrida pelo governo de Mato Grosso tem o atual governador Otaviano Pivetta (Republicanos) na liderança isolada, com 42,4% das intenções de voto no cenário estimulado principal, segundo levantamento do Paraná Pesquisa divulgado nesta sexta-feira, 18.

O segundo colocado, o senador Wellington Fagundes (PL), pontua com 29,6%. A margem de erro do levantamento é de 2,7 pontos percentuais.

Na sequência, Doutora Natasha (PSD) aparece na terceira colocação, com 13,5% da preferência do eleitorado. Entre os demais nomes testados, Sargento Laudicério tem 0,8%, enquanto Mauricio Coelho e Rafaell Milas marcam 0,4% cada. Votos brancos e nulos somam 7,1%, e os indecisos são 5,8%.

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Na comparação com levantamento divulgado em agosto, Pivetta abriu vantagem ao crescer 3,5 pontos percentuais. Fagundes caiu 5,4 pontos percentuais.

A dianteira de Pivetta no principal cenário estimulado é alavancada pelo eleitorado masculino, grupo no qual ele atinge 46,6% das intenções. A consolidação do atual governador também é expressiva entre as pessoas com ensino superior, recorte específico em que ele pontua com 46,5%.

Fagundes, por sua vez, encontra seu melhor desempenho entre os eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos, alcançando 34,3% de aderência. Já a doutora Natasha avança entre o público feminino, marcando 14,9%, e demonstra capilaridade entre os mato-grossenses com 60 anos ou mais (17,5%).

Cenário de segundo turno

Em cenário de segundo turno, Otaviano Pivetta amplia a margem e alcança 49,1%. Seu adversário direto, Wellington Fagundes, registra 37,4% nesta simulação mais reduzida da disputa.

Nessa simulação, os votos brancos ou nulos representam 7,7%. Os eleitores que não sabem ou preferiram não opinar correspondem a 5,8% da amostra consultada no estado.

Rejeição aos candidatos e avaliação do governo

No quesito de rejeição eleitoral, quando os entrevistados sinalizam em quem não votariam de jeito nenhum, Wellington Fagundes lidera com 26,8%. O senador é seguido por Doutora Natasha, que acumula 23,3% de rejeição, e pelo atual governador, que registra a marca de 19,6%.

A pesquisa também aferiu o peso e a avaliação da máquina pública atual. A gestão de Otaviano Pivetta é aprovada por 71,7% da população e desaprovada por 22,6%. A avaliação classificada como ótima ou boa soma 54,8%, enquanto a negativa, restrita a ruim e péssima, fica em 15,3%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 15 e 17 de setembro, por meio de entrevistas pessoais e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo MT-09335/2026.