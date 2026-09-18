O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lidera a disputa pelo governo do Ceará, segundo a pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira, 18.

No cenário estimulado, o tucano marca 47,4% das intenções de voto, contra 39,9% de Elmano de Freitas (PT).

A distância entre os dois principais competidores reflete um forte cenário de polarização no estado. Entre os demais nomes testados na pesquisa estimulada, Delegado Huggo (Missão) pontua com 1,3%.

Candidatos com menor intenção de voto, como Zé Batista, Vera Lúcia, Danilo Soares, Ieri Braga e Serley Leal, registraram, cada um, no máximo 0,5% das indicações. Votos brancos e nulos somam 5,3%, e os que não sabem ou não opinaram são 4,7%.

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No recorte demográfico, Ciro Gomes concentra sua vantagem entre o eleitorado masculino, onde atinge 55,6% contra 34,5% de Elmano.

O cenário se inverte numericamente entre as mulheres, grupo em que o governador petista assume a ponta com 44,7%, ante 40,1% do adversário tucano.

A frequência religiosa também atua como um divisor claro na preferência. Entre os eleitores que participaram de cerimônias religiosas nos últimos dez dias, Ciro Gomes amplia sua margem para 51,6%, deixando Elmano com 37,4%.

Já entre aqueles que não frequentaram eventos religiosos recentes, há um cenário de proximidade acentuada: 43,6% declaram voto em Ciro e 42,1% no atual governador.

No segundo turno, Ciro lidera

Na simulação de segundo turno, Ciro Gomes atinge 50,4%, enquanto o atual governador Elmano de Freitas sobe para 42,4%. Brancos e nulos representam 4,7% neste recorte.

A série histórica revela um movimento de consolidação do atual chefe do Executivo cearense. O petista cresceu fora da margem de erro, saltando de 36,4% no mês de abril para os atuais 42,4%.

Em contrapartida, o candidato do PSDB oscilou negativamente no mesmo período, recuando de 53,3% para a marca atual de 50,4%.

Rejeição eleitoral e avaliação do governo

Na métrica de rejeição, em que os eleitores apontam em quem não votariam de jeito nenhum, Elmano de Freitas lidera com 35,3%, seguido por Ciro Gomes, com 26,3%. O delegado Huggo é rejeitado por 11,5% dos entrevistados.

Apesar da rejeição eleitoral na corrida majoritária, a gestão do petista apresenta saldo positivo perante a população. A pesquisa mostra que a administração estadual é aprovada por 56,3% dos eleitores, enquanto 40,4% desaprovam.

No detalhamento qualitativo do governo, 40,7% classificam a atual gestão como ótima ou boa, 27,4% como regular e 30% a consideram ruim ou péssima.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 15 e 17 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo CE-04259/2026.