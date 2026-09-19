Divulgada neste sábado, 19, a nova pesquisa Paraná Pesquisas para o governo do Rio Grande do Sul mostra o deputado federal Zucco (PL) na liderança, com 36,4% das intenções de voto.

Ele é seguido por Juliana Brizola (PDT), que marca 31,3% no cenário estimulado.

De acordo com a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados.

O atual vice-governador Gabriel Souza (MDB) aparece na terceira colocação, tendo avançado para 12,9%.

Entre os demais nomes testados, Marcelo Maranata pontua com 3,1%, seguido por Cesar Pontes (2,0%), Priscila Voigt (1,0%) e Rejane de Oliveira (0,8%). Votos em branco, nulos ou em nenhum somam 6,7%, e indecisos são 5,7%.

A análise dos recortes demográficos revela dinâmicas distintas na base de apoio dos líderes. Zucco atinge seu melhor desempenho entre o eleitorado masculino (40,3%) e no segmento de pessoas que participaram de celebrações religiosas nos últimos dez dias, onde marca 43,0%.

Por outro lado, Juliana Brizola encontra maior capilaridade entre os eleitores de faixas etárias mais elevadas.

A candidata do PDT lidera com 37,6% entre os eleitores com 60 anos ou mais, superando o candidato do PL neste extrato populacional específico.

Evolução histórica da corrida eleitoral

Na comparação com o levantamento realizado em agosto, a corrida pelo Palácio Piratini apresenta estabilidade no topo da tabela. Zucco oscilou positivamente de 34,4% para os atuais 36,4%.

Já Juliana Brizola manteve estabilidade estatística, passando de 31,4% no mês anterior para 31,3% em setembro.

O maior movimento registrado na série histórica recente ocorreu com Gabriel Souza.

O candidato do MDB, que marcava 11,3% em agosto, cresceu para 12,9% na pesquisa atual. No cenário espontâneo, quando os nomes não são apresentados, 45,8% dos eleitores gaúchos ainda afirmam não saber em quem votar.

Índices de rejeição e avaliação do governo

No quesito rejeição eleitoral, Juliana Brizola lidera com 30,0% dos entrevistados afirmando que não votariam nela de jeito nenhum.

Zucco aparece logo na sequência, rejeitado por 25,3% do eleitorado, enquanto Gabriel Souza marca 11,2%. Outros 9,7% dizem que poderiam votar em todos os candidatos.

O levantamento também mediu a avaliação do atual governador Eduardo Leite (PSDB-RS).

A gestão estadual apresenta um cenário dividido: 49,4% desaprovam a administração, enquanto 47,6% aprovam, configurando um empate técnico dentro da margem de erro. Os que não opinaram representam 3,0%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 16 e 18 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.

A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi realizado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RS-00319/2026.