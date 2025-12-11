Ventos em São Paulo chegaram a quase 100km/h; veja vídeos

Os fortes ventos na região metropolitana de São Paulo chegam a seu segundo dia nesta quinta-feira, 11.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para diversas regiões de São Paulo e Minas Gerais. Válido das 9h15 às 18h00, o aviso prevê ventos com intensidade variando entre 40 km/h e 60 km/h.

Na quarta-feira, 10, a situação alcançou patamares graves. Ventos de até 98km/h derrubaram muitas árvores e foram registrados 514 chamados para verificar as quedas.

As cidades litorâneas de Bertioga e Santos também tiveram rajadas de grande velocidade, bem como cidades do interior do estado.

Neste segundo dia de ventania, as cidades da região metropolitana tentam se recuperar do estrago do dia anterior.

Internautas reagem à ventania

Na Internet, os paulistas registraram como foi vivenciar o evento climático. Alguns vídeos cômicos, como o do "Porquinho da Paulista", já viralizaram.

Confira:

