Ventos em São Paulo chegaram a quase 100km/h; veja vídeos

Ventania em SP: Árvore caída na Avenida Brasil após tempestade com fortes ventos na capital paulista (Rovena Rosa/Agência Brasil/Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11h17.
Os fortes ventos na região metropolitana de São Paulo chegam a seu segundo dia nesta quinta-feira, 11.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para diversas regiões de São Paulo e Minas Gerais. Válido das 9h15 às 18h00, o aviso prevê ventos com intensidade variando entre 40 km/h e 60 km/h.
Na quarta-feira, 10, a situação alcançou patamares graves. Ventos de até 98km/h derrubaram muitas árvores e foram registrados 514 chamados para verificar as quedas.
As cidades litorâneas de Bertioga e Santos também tiveram rajadas de grande velocidade, bem como cidades do interior do estado.
Neste segundo dia de ventania, as cidades da região metropolitana tentam se recuperar do estrago do dia anterior.
Na Internet, os paulistas registraram como foi vivenciar o evento climático. Alguns vídeos cômicos, como o do "Porquinho da Paulista", já viralizaram.
Confira:
EITA! Uma forte ventania acabou ARRANCANDO o telhado de uma casa em Sumaré, São Paulo.
— POPTime (@siteptbr) October 15, 2023
@carmencita.arte O que está acontecendo com o mundo? Nunca vi nada igual a isso aqui em São Paulo! Isso foi no hoje, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, capital. #chuva #vento #ibira #sampa #parqueibirapuerasp ♬ som original - carmencita.arte
@abnerlagares mano oq tá acontecendo #ventania #sp #fy #foryoupage ♬ Deus Vem Me Socorrer - Bruna Karla
@joow.jse vocês verem um negócio rosa voando pelo céu, sou eu… e os telhados da minha casa tão quase indo embora 👁️🐽👁️♬ Earth Song - user34878126117
@santosjux O vento está nos castigando #fyp #vento #viral #saopaulo #ciclone ♬ Survivor - Destiny's Child