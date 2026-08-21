Festa do Peão de Barretos: veja os valores dos ingressos do rodeio

Festa do Peão de Barretos: Evento ocorre de 20 a 30 de agosto (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07h59.
A Festa do Peão de Barretos 2026 ocorre entre os dias 20 e 30 de agosto, em Barretos, no interior de São Paulo, com ingressos que custam de R$ 35 a R$ 534, de acordo com o dia e a modalidade escolhida. O evento reúne competições de rodeio, apresentações musicais e outras atividades no Parque do Peão.
Os ingressos dão acesso aos espaços previstos em cada modalidade. Em parte das datas, a entrada inclui Parque, rodeio e shows. Em outras, os bilhetes disponíveis dão acesso ao Parque. Há opções de meia-entrada, ingresso solidário e inteira.
As vendas dos ingressos são feitas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Total Acesso. Os preços também variam conforme o lote disponível para cada data.
Na quinta-feira, 20, os ingressos de Parque, rodeio e show, no lote 5, custam R$ 111 na meia-entrada, R$ 148 na modalidade solidária e R$ 222 na inteira.
Na sexta-feira, 21, os bilhetes de Parque, rodeio e show, no lote 10, custam R$ 267 na meia-entrada, R$ 356 no ingresso solidário e R$ 534 na inteira. A opção Queima do Alho + Parque, rodeio e show sai por R$ 462.
No sábado, 22, os ingressos para o Parque, no lote 2, custam R$ 105 na meia-entrada, R$ 130 no solidário e R$ 210 na inteira.
No domingo, 23, o acesso a Parque, rodeio e show, no lote 2, custa R$ 81 na meia-entrada, R$ 108 na modalidade solidária e R$ 162 na inteira.
O menor preço informado na programação é de R$ 35, referente à meia-entrada para Parque, rodeio e show na terça-feira, 25. Na mesma data, o ingresso solidário custa R$ 45 e a inteira sai por R$ 70, todos no lote 1.
Na quarta-feira, 26, os ingressos de Parque, rodeio e show, no lote 1, custam R$ 75 na meia-entrada, R$ 100 na modalidade solidária e R$ 150 na inteira.
Na quinta-feira, 27, o lote 7 tem ingressos de Parque, rodeio e show por R$ 176 na meia-entrada, R$ 234 no solidário e R$ 352 na inteira. A modalidade Queima do Alho + Parque, rodeio e show custa R$ 398.
Na sexta-feira, 28, os bilhetes para o Parque, no lote 1, custam R$ 65 na meia-entrada, R$ 80 no solidário e R$ 130 na inteira.
No sábado, 29, o ingresso para o Parque, no lote 2, custa R$ 125 na meia-entrada, R$ 140 na modalidade solidária e R$ 250 na inteira.
No domingo, 30, último dia da Festa do Peão de Barretos 2026, os ingressos de Parque, rodeio e show, no lote 3, custam R$ 110 na meia-entrada, R$ 146 no solidário e R$ 220 na inteira.