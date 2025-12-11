Brasil

Quando vai acabar a ventania em SP? Entenda

Fenômeno está sendo causado por um ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil e avança em direção ao oceano

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10h43.

A ventania que atinge São Paulo e parte da região Sudeste está prevista para durar até 18h00 desta quinta-feira, 11, com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial, destacando o risco de queda de galhos de árvores e danos a estruturas externas.

O fenômeno está sendo causado por um ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil e avança em direção ao oceano, mas ainda provoca instabilidade no Sudeste, incluindo São Paulo.

O ciclone gerou fortes rajadas de vento, derrubando árvores e provocando danos na cidade, como quedas de objetos sobre a rede elétrica e outros desastres naturais.

Marginal Pinheiros: ventos fortes derrubam viga metálica na marginal (Hugo Bittencourt/Arquivo Pessoal/Reprodução)

Até quando os ventos fortes vão durar?

Segundo o Inmet, o aviso de ventania vai até 18h00 desta quinta-feira, com ventos ainda fortes, mas em processo de dissipação. Mesmo com o afastamento do ciclone para o oceano, ventos intensos podem continuar sendo registrados até o final do dia.

Nesta manhã, mais de 1.5 milhão de imóveis ficaram sem energia devido à queda de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica. De acordo com a Enel, no auge da ocorrência, 26,86% dos clientes da Grande São Paulo foram afetados.

O Corpo de Bombeiros recebeu 1.642 chamados, principalmente para quedas de árvores, além de solicitações de auxílio devido a enchentes e desabamentos. Não há registros de feridos até o momento.

Ventania em SP

Na quarta-feira, 10, uma forte ventania causou diversos estragos em São Paulo e região metropolitana.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, todos os parques municipais permaneceram fechados durante o dia devido à forte ventania. "A medida segue as diretrizes da Portaria nº 038/SVMA/2024, que estabelece protocolos para situações de eventos climáticos extremos, e tem como principal objetivo garantir a segurança dos frequentadores", informa a nota.

