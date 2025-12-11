Qual foi a velocidade do vento de quarta-feira, em São Paulo?

Na quarta-feira, 10, as rajadas de vento em São Paulo atingiram velocidades de até 98 km/h. Esse fenômeno foi causado por um ciclone extratropical, que provocou instabilidade no tempo, com ventos fortes e danos significativos na cidade e região metropolitana.

A ventania foi registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que observou ventos intensos em diversos pontos da cidade, incluindo 80 km/h no Mirante de Santana.

O vendaval causou quedas de árvores, danos à rede elétrica e diversas interrupções no fornecimento de energia, afetando mais de 2 milhões de imóveis na região.

Segundo a Enel, concessionária de energia elétrica, 26,86% dos clientes da região metropolitana ficaram sem energia devido à queda de galhos e objetos sobre a rede elétrica.

O Corpo de Bombeiros também registrou 1.642 chamados para queda de árvores e outros incidentes, como desabamentos e enchentes.

Ciclone extratropical e previsão para os próximos dias

O ciclone extratropical que causou os ventos fortes no Sudeste do Brasil está se afastando para o oceano, mas ainda pode causar instabilidade nos próximos dias, com possibilidade de chuvas fortes e ventos contínuos. O Inmet mantém alerta para rajadas de vento, embora a intensidade tenha diminuído.

A previsão do tempo indica que, apesar do afastamento do ciclone, a instabilidade climática deve continuar afetando a região, com chuvas e ventos ainda possíveis nas próximas horas.