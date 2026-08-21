Mais policiais, IA e combate às facções: o que Tarcísio e Haddad propõem para segurança em SP

A corrida eleitoral no estado de São Paulo está centrada na segurança pública. Segundo um levantamento do Datafolha divulgado no início de julho, segurança e saúde dividem o topo das preocupações dos paulistas, citados por 27% dos entrevistados.

A violência contra as mulheres é um dos indicadores mais alarmantes, com 141 casos de feminicídio no primeiro semestre de 2026, o maior índice da série histórica da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

No primeiro debate televisionado entre os principais candidatos na disputa pelo Executivo paulista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o tema da insegurança no estado monopolizou boa parte do programa. Assim que o enfrentamento deixou de ser guiado por perguntas da emissora, Tarcísio defendeu sua gestão enquanto o petista o confrontou com dados.

Ao cadastrar sua candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Haddad anexou seu plano de segurança, focado no combate à impunidade e aos crimes domésticos e na resolução de boletins de ocorrência. Nesta semana, foi a vez do governador divulgar seu projeto, voltado para a criação de um centro de inteligência integrado e para o reforço das forças de segurança.

Confira os planos dos dois candidatos, ponto a ponto:

Plano de segurança de Tarcísio de Freitas

O plano de segurança de Tarcísio de Freitas é protagonizado pela criação do Centro de Inteligência e Inovação, SP CIN. A proposta é um centro tecnológico para monitoramento e resposta em tempo real de ocorrências, que integre todas as forças de segurança.

Mais policiais e integração

Junto a todos os aspectos do plano, Tarcísio propõe “a maior recomposição das forças de segurança dos últimos 20 anos”, com a previsão de contratação de 16,2 mil novos policiais, com total autorizado de 30,5 mil.

A implantação do SP CIN também objetiva policiamento ostensivo, criação de equipes táticas e batalhão especializado de motocicletas em comunidades, parques e locais de difícil acesso.

Além da presença de agentes nestas áreas, a proposta inclui o monitoramento de corredores com maior índice de crimes, como roubo de celular, furto, quebra de vidro, entre outros. Este monitoramento também deve ser expandido em áreas de saída de transporte público, áreas comerciais e polos de lazer.

O plano inclui a consolidação de um programa estadual de enfrentamento a distúrbios civis e perturbação do sossego, especialmente nas periferias e grandes centros. Junto disso, haverá a ampliação e integração de câmeras de segurança municipais e particulares ao SP CIN.

Outra etapa do projeto é a unificação dos canais de atendimento em um único número de contato para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, entre outros. O plano também cita o Programa Muralha Paulista, que deverá ser ampliado em 30% e passará a integrar o SP CIN.

Como espinha dorsal, o plano propõe a consolidação do Registro Integrado de Evento (RIESP), que integra todas as etapas e áreas da segurança e saúde públicas de uma ocorrência, até seu desfecho, sem que o autor do BO precise circular entre os órgãos.

Crime organizado, crimes digitais e prisões

Contra o crime organizado, o projeto da candidatura de Tarcísio foca na asfixia financeira das facções, com investigação patrimonial, análise financeira e integração de informações com outros órgãos do estado. O que for apreendido será revertido em investimentos na segurança pública, por meio do Fundo de Incentivo à Segurança Pública (FISP).

Outro tópico destacado no plano divulgado é o combate aos crimes cibernéticos, com o fortalecimento do Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD). Segundo o documento, o plano é direcionado ao enfrentamento da violação dos direitos de crianças e adolescentes, com ações, de inclusão digital, proteção desse grupo no ambiente digital e letramento tecnológico.

Para a administração penitenciária, o plano dá continuidade às ações de qualificação profissional e trabalho dos custodiados, com oficinas nas unidades prisionais ou em parceria com empresas públicas e privadas. Outra ideia é usar as pessoas privadas de liberdade em atividades de zeladoria urbana, sobretudo como mão de obra para reconstrução em ocorrências de desastres.

Revitalização e presença

Por fim, o plano inclui a revitalização e ocupação do Centro de São Paulo com o Parque do Moinho, no local onde ficava a Favela do Moinho, desocupada em operações policiais ao longo de 2025, e um projeto habitacional para o Largo São Francisco, em parceria com a Faculdade de Direito da USP, que funciona no largo.

Em outras regiões da Grande São Paulo e municípios do estado, a proposta envolve a estruturação dos núcleos habitacionais e áreas urbanas degradadas, sobretudo nas periferias, com o Cidades Inteligentes SP 360. Nas áreas rurais, o plano cita o Projeto SIT-SP Rural (Sistema de Inteligência Territorial Rural) para monitoramento.

Plano de segurança de Fernando Haddad

Já o plano de Haddad é dividido em sete pontos. Batizado de SP Protege, o projeto se sustenta na “Impunidade Zero” e pretende atuar em três frentes.

Ruas, casas e andar de cima

A primeira delas é nas ruas, com a integração de polícias e guardas municipais e uso da inteligência artificial para cruzar dados de ocorrência e chamadas ao 190. A ideia é montar mapas de calor que orientem a ação das forças de segurança em locais e horários com maior incidência de crimes.

Assim como no plano do adversário, o ministro propõe integrar as bases de dados das forças de segurança para solucionar casos registrados em boletins de ocorrência. Os resultados serão expostos em um placar da segurança, publicado a cada trimestre, com os indicadores de esclarecimento de crimes violentos e contra o patrimônio.

A segunda frente pretende enfrentar os crimes domésticos contra mulheres, crianças e idosos. O plano sugere uma plataforma de proteção que acompanhe o risco de violência contra a mulher, com funcionamento 24 horas das Delegacias de Defesa da Mulher nas regiões com índices maiores, e proteção efetiva a quem tem medida protetiva.

Haddad propõe a adesão imediata ao programa federal Alerta Mulher Segura, que conecta a tornozeleira eletrônica no agressor e o dispositivo que avisa a vítima e aciona a polícia quando a distância determinada pela Justiça é desrespeitada.

Para crimes contra crianças e adolescentes, o plano visa atendimento especializado e coleta de provas periciais em até 48 horas. Para a pessoa idosa, o projeto fala em um canal de denúncia com resposta e acompanhamento de cada caso.

A terceira frente de atuação mira o que o plano chama de “andar de cima”, para combater o comando do crime organizado. A intenção é criar uma Agência Estadual Antifacção, sob direção do governador, e que reúna as polícias, a Receita Estadual, o Ministério Público e os órgãos federais, incluindo o Banco Central e o COAF.

Policiais, resolução de crimes e golpes

O segundo tópico do plano é direcionado aos agentes de segurança. No lugar do programa de Tarcísio, que visa sobretudo a contratação e investimento em equipamentos para as polícias, Haddad propõe valorização do salário e cuidar da carreira, das condições de trabalho e da saúde física e mental dos profissionais.

Além disso, as câmeras corporais deverão permanecer em gravação contínua, durante todo o serviço nas ruas, sem depender do acionamento dos agentes, que terão formação e protocolos atualizados.

Outro aspecto do programa é o ‘Meu Celular de Volta’, em parceria com o Governo Federal. No plano, o boletim de ocorrência de roubo ou furto dos aparelhos dispara o rastreamento por IMEI, o bloqueio e a devolução ao dono. O comprador do aparelho roubado recebe um aviso oficial para devolvê-lo, sob pena de responder por receptação.

O plano também cita a Lei dos Desmanches, com IMEI obrigatório na nota fiscal, venda proibida se não houver comprovante de origem e fiscalização sobre o comércio de itens usados.

Contra golpes virtuais e por telefone, Haddad prevê a criação de uma central voltada para reação imediata, que bloqueia o dinheiro e passa a investigar o caso assim que o boletim é registrado.

Dos territórios ao presídio

Nas áreas rurais, o plano detalha um patrulhamento orientado por dados contra o furto de gado, maquinário, defensivos e insumos, além do combate à receptação e ao financiamento desses crimes. A atenção especial será voltada aos pequenos produtores e às divisas com outros estados.

Nos territórios mais atingidos pelo crime e pela violência, o plano do petista propõe a presença da polícia aliada a programas como escola em tempo integral, de esporte e cultura, além de mentoria e primeiro emprego para os jovens mais expostos ao recrutamento. A proposta também prevê a criação do Alistamento Civil Remunerado, para desestimular o caminho até o crime organizado.

Por fim, o plano aborda o controle do sistema prisional, com a separação dos presos por perfil e facção, além de ampliar o trabalho prisional, com pessoas privadas de liberdade aprendendo ofícios durante o cumprimento da pena. Neste meio, o ministro sugere o acompanhamento do egresso e melhor estruturação dos processos de prisão e soltura.