Mercado Imobiliário

Apartamento de Eduardo Bolsonaro no Rio é comprado por R$ 788 mil em leilão da Caixa

Imóvel em Botafogo foi arrematado após inadimplência no financiamento e teve lance inicial de R$ 644 mil, com desconto de 36%

Localizado na Avenida Pasteur, em Botafogo, o apartamento possui 101 metros quadrados (Caixa/Divulgação)

Localizado na Avenida Pasteur, em Botafogo, o apartamento possui 101 metros quadrados (Caixa/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 08h20.

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A Caixa Econômica Federal leiloou nesta quinta-feira, 20, um apartamento que pertencia ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel foi arrematado por R$ 788 mil, após ser ofertado pelo banco com lance mínimo de R$ 644 mil.

O apartamento tinha avaliação de mercado de R$ 1 milhão, o que representava um desconto de 36,27% no valor inicial do leilão. A oferta vencedora foi registrada às 15h22.

O imóvel foi levado a leilão devido à inadimplência no pagamento do financiamento imobiliário contratado com a Caixa.

Localizado na Avenida Pasteur, o apartamento possui 101 metros quadrados. Segundo a matrícula do imóvel, a propriedade era ofertada com registros de penhora, gravame e indisponibilidade. A regularização dessas pendências ficará sob responsabilidade do comprador.

Eduardo Bolsonaro adquiriu o apartamento há cerca de dez anos. Na época, o imóvel foi avaliado em R$ 900 mil.

A compra foi realizada com uma entrada de R$ 100 mil em espécie, enquanto os outros R$ 800 mil foram financiados pela Caixa Econômica Federal, segundo informações de matéria do O Globo de 2020.

Com a falta de pagamento das parcelas do financiamento, o banco retomou o imóvel e realizou o leilão para recuperar os valores relacionados ao contrato.

Mudança para os Estados Unidos

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. O ex-deputado deixou o Brasil antes de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de coação no curso do processo.

Segundo a acusação, Eduardo teria buscado apoio político junto ao governo americano para incentivar medidas contra ministros do STF, incluindo sanções, restrições de vistos e ações econômicas contra o Brasil.

Em julho, o governo dos Estados Unidos concedeu Green Card ao ex-deputado. O documento permite residência permanente no país, sem necessidade de autorizações específicas para permanecer em território americano, trabalhar ou estudar.

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