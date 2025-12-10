Brasil

Ventania em SP: São Caetano tem mais de 43% da população sem energia

Segundo a Enel, 37 mil pessoas estão sem energia na cidade da Região Metropolitana nesta quarta-feira, 10

São Caetano do Sul: mais de 43% da cidade segue sem luz após vendaval (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18h54.

Mais de 37 mil pessoas estão sem energia em São Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista, nesta quarta-feira, 10.

Segundo informações da Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica da cidade, 43% os clientes estão com o serviço interrompido após o vendaval que atingiu a região metropolitana de São Paulo.

A Grande São Paulo amanheceu com fortes ventos e uma chuva moderada. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, rajadas de vento superaram os 90km/h durante o dia.

A condição foi causada como consequências da baixa pressão atmosférica que deu origem ao ciclone extratropical, fenômeno que atingiu principalmente as regiões sul e sudeste do Brasil. Segundo o CGE, o ciclone está se afastando para o mar nos próximos dias, o que pode causar ventos menos intensos, sol e elevação das temperaturas.

O Inmet publicou um alerta laranja válido até 21h desta quarta-feira, com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h. O órgão alerta para risco de quedas de árvores, destelhamentos e danos em edificações e plantações.

Ao todo, na região metropolitana da capital, mais de 2,2 milhões de pessoas estão sem energia, cerca de 26% do total de clientes atendidos na área.

Leia na íntegra a nota da Enel

"A Enel Distribuição São Paulo esclarece que a área de concessão segue sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo Sul do País. Por causa dos ventos, em alguns pontos a rede elétrica é atingida por objetos e galhos, além da queda de árvores, o que está prejudicando o fornecimento. Nesta quarta-feira, a velocidade dos ventos chegou a 98,1 km/h, segundo a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros recebeu 514 chamados para queda de árvores.

A distribuidora mobilizou e reforçou antecipadamente seu quadro em campo e, ao longo do dia, 1.300 equipes atuam para restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 2 milhões de clientes."

