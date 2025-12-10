Ventania em SP: São Caetano tem mais de 43% da população sem energia

Mais de 37 mil pessoas estão sem energia em São Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista, nesta quarta-feira, 10.

Segundo informações da Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica da cidade, 43% os clientes estão com o serviço interrompido após o vendaval que atingiu a região metropolitana de São Paulo.

A Grande São Paulo amanheceu com fortes ventos e uma chuva moderada. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, rajadas de vento superaram os 90km/h durante o dia.

A condição foi causada como consequências da baixa pressão atmosférica que deu origem ao ciclone extratropical, fenômeno que atingiu principalmente as regiões sul e sudeste do Brasil. Segundo o CGE, o ciclone está se afastando para o mar nos próximos dias, o que pode causar ventos menos intensos, sol e elevação das temperaturas.

O Inmet publicou um alerta laranja válido até 21h desta quarta-feira, com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h. O órgão alerta para risco de quedas de árvores, destelhamentos e danos em edificações e plantações.

Ao todo, na região metropolitana da capital, mais de 2,2 milhões de pessoas estão sem energia, cerca de 26% do total de clientes atendidos na área.

Leia na íntegra a nota da Enel

"A Enel Distribuição São Paulo esclarece que a área de concessão segue sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo Sul do País. Por causa dos ventos, em alguns pontos a rede elétrica é atingida por objetos e galhos, além da queda de árvores, o que está prejudicando o fornecimento. Nesta quarta-feira, a velocidade dos ventos chegou a 98,1 km/h, segundo a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros recebeu 514 chamados para queda de árvores.

A distribuidora mobilizou e reforçou antecipadamente seu quadro em campo e, ao longo do dia, 1.300 equipes atuam para restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 2 milhões de clientes."