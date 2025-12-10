Brasil

Caos em SP: ventania derruba árvores, energia e até Papai Noel

Mais de 70 voos foram cancelados em Congonhas e linhas de trem operam com velocidade reduzida

Ventania em SP: nem o Papei Noel aguentou as rajadas de vento (Redes Sociais/@e_oliveira_one/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18h03.

Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 18h11.

Na tarde desta quarta-feira, 10, uma ventania com rajadas acima dos 90km/h atingiu a região metropolitana de São Paulo. O resultado foi caótico. Mais de 2,2 milhões de pessoas estão sem luz em toda região. Apenas nesta manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 514 chamados para quedas de árvores na cidade.

A ventania acontece pela formação de um ciclone extratropical, resultado de uma área de baixa pressão atmosférica que avança desde o Sul do país. O fenômeno está se afastando para o oceano, mas ainda provoca instabilidades significativas no Sudeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta válido até às 21h desta quarta.

No bairro da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, os ventos passaram de 98km/h.

Papei Noel foi embora mais cedo

Os ventos foram tão fortes que, na Avenida Paulista, a prefeitura precisou desmontar uma estrutura suspensa com bonecos do Papai Noel e bonecos de neve.

O bom velhinho foi deixado deitado sobre a armação que atravessa a avenida, de braços erguidos. Os bonecos de neve foram desinflados até segunda ordem.

A prefeitura também cancelou atrações do Natal Iluminado e fechou parques pela cidade para garantir a segurança do público.

Voos cancelados

A Aena, administradora do Aeroporto de Congonhas, informou que a operação segue aberta para pousos e decolagens. Mesmo assim, devido à decisão das companhias aéreas frente ao vento forte, houve 50 chegadas e 71 partidas canceladas até às 17h30.

"A Aena recomenda que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para saber a situação do seu voo", afirmou a administradora.

Status das linhas de ônibus, metrô e trens

Segundo o Diário do Metrô, sistema que informa em tempo real a situação da operação dos trens e estações, todas as linhas estão em operação normal. 

Já os trens da Linha 10-Turquesa e da Linha 11-Coral estão circulando com intervalos maiores entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Rio Grande da Serra devido a problemas técnicos no sistema de energia. 

Na Linha 9-Esmeralda, uma interferência externa causada pelos fortes ventos na região de Santo Amaro resultaram em maiores intervalos entre os trens. 

Devido à queda de uma árvore e de galhos no trecho da Linha 7-Rubi, em razão de ventos intensos na região metropolitana de São Paulo, a linha continua operando com velocidade reduzida desde às 13h23 desta quarta-feira, 10, entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jaraguá. 

Todas as linhas de ônibus da Grande São Paulo operam normalmente após o fim da greve da última terça-feira, 9.

