Ventania em SP: Cotia tem 70% dos consumidores sem luz, diz Enel

O caos provocado pelos fortes ventos que atingem a Região Metropolitana de São Paulo segue afetando a população. Em Cotia, por exemplo, 70% dos consumidores estão sem energia, de acordo com balanço publicado pela Enel.

No total, são 99 mil pessoas sem energia na região.

São quase 2,2 milhões de clientes sem energia nesta quarta por causa das chuvas e dos ventos fortes.

Em nota à EXAME, a Enel informou que:

A Enel Distribuição São Paulo informa que a área de concessão segue sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo Sul do País. Por causa dos ventos, em alguns pontos a rede elétrica é atingida por objetos e galhos, o que prejudica o fornecimento, além da queda de árvores. Nesta quarta-feira (10/12), em São Paulo, a velocidade dos ventos chegou a 98 km/h, segundo a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros informou ter recebido 514 chamados para queda de árvores na manhã de hoje.

A distribuidora mobilizou e reforçou antecipadamente seu quadro em campo e, ao longo do dia, 1.300 equipes atuam para restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 2 milhões de clientes.

Ventania derruba árvores, energia e até Papai Noel

Na tarde desta quarta-feira, 10, uma ventania com rajadas acima dos 90km/h atingiu a região metropolitana de São Paulo. O resultado foi caótico. Mais de 2,2 milhões de pessoas estão sem luz em toda região. Apenas nesta manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 514 chamados para quedas de árvores na cidade.

A ventania acontece pela formação de um ciclone extratropical, resultado de uma área de baixa pressão atmosférica que avança desde o Sul do país. O fenômeno está se afastando para o oceano, mas ainda provoca instabilidades significativas no Sudeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta válido até às 21h desta quarta.

Ventania em SP afeta abastecimento de água, diz Sabesp

As fortes ventanias desta quarta-feira, 10, causaram a queda da energia em diversos pontos da região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Sabesp, citada pelo Globo, essa falha elétrica impediu o bombeamento de água para residências, o que levou a problemas de abastecimento na região.

Até o momento, mais de 2,2 milhões de clientes da Enel relataram falta de luz — entre os 8,5 milhões atendidos na Grande São Paulo.

Bairros de todas as zonas da capital foram afetados pela falta de água, assim como cidades do ABC Paulista e municípios próximos à Zona Oeste da capital.

A Sabesp recomenda que os clientes "façam consumo consciente da água armazenada nos reservatórios domiciliares até a completa recuperação dos sistemas".