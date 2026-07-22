Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 45%, no segundo turno

Senador e atual presidente registram empate técnico no embate direto

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de julho de 2026 às 08h16.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem em cenário de empate técnico no segundo turno, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta quarta-feira, 22.

No embate direto, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marca 46% das intenções de voto, enquanto o petista pontua com 45%.

Os eleitores que declaram voto em nenhum dos dois somam 8%, e os que não sabem ou não responderam representam 1%.

Flávio avança no eleitorado masculino, onde atinge 55% contra 36% do petista, e na região Sul, marcando 54%. Já Lula consolida sua base entre as mulheres, com 52% das intenções, e no Nordeste, onde chega a 52%.

Na comparação com o levantamento divulgado no dia 10 de julho, Flávio oscilou um ponto percentual positivo e Lula cresceu três pontos.

Lula vence Zema e Renan e empata com Caiado

Nas simulações de segundo turno em que Flávio Bolsonaro não é testado, o atual presidente aparece à frente dos demais adversários apresentados pelo instituto.

Na disputa contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o cenário é de empate técnico. Nessa simulação, o petista pontua com 44% contra 41% do adversário.

Contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula lidera com 44% das intenções de voto, enquanto o oponente marca 38%.

Entre os demais nomes testados, em um eventual embate contra Renan Santos, Lula vence, marcando 45% contra 35%.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.000 eleitores entre 15 e 17 de julho de 2026, por meio de sistema telefônico assistido por computador. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05026/2026

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Anvisa proíbe venda de azeite extra virgem e doces artesanais; veja quais

Pesquisa Gerp: Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 38% no 1º turno

Lula reúne empresários para discutir impacto das tarifas de Trump

Exportações do Brasil aos EUA caem ao menor nível da série histórica

Mais na Exame

Brasil

Anvisa proíbe venda de azeite extra virgem e doces artesanais; veja quais

Brasil

Pesquisa Gerp: Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 38% no 1º turno

Exame IN

Prudential coloca operação no Brasil à venda; negócio é avaliado em US$ 3 bilhões

Marketing

FOMO 3.0: criador do termo diz que IA fabricará ansiedades sobre realidades que não existem