Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 45%, no segundo turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem em cenário de empate técnico no segundo turno, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta quarta-feira, 22.

No embate direto, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marca 46% das intenções de voto, enquanto o petista pontua com 45%.

Os eleitores que declaram voto em nenhum dos dois somam 8%, e os que não sabem ou não responderam representam 1%.

Flávio avança no eleitorado masculino, onde atinge 55% contra 36% do petista, e na região Sul, marcando 54%. Já Lula consolida sua base entre as mulheres, com 52% das intenções, e no Nordeste, onde chega a 52%.

Na comparação com o levantamento divulgado no dia 10 de julho, Flávio oscilou um ponto percentual positivo e Lula cresceu três pontos.

Lula vence Zema e Renan e empata com Caiado

Nas simulações de segundo turno em que Flávio Bolsonaro não é testado, o atual presidente aparece à frente dos demais adversários apresentados pelo instituto.

Na disputa contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o cenário é de empate técnico. Nessa simulação, o petista pontua com 44% contra 41% do adversário.

Contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula lidera com 44% das intenções de voto, enquanto o oponente marca 38%.

Entre os demais nomes testados, em um eventual embate contra Renan Santos, Lula vence, marcando 45% contra 35%.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.000 eleitores entre 15 e 17 de julho de 2026, por meio de sistema telefônico assistido por computador. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05026/2026