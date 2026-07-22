PT avalia ir à Justiça contra Flávio Bolsonaro por fala sobre urnas eletrônicas

O Partido dos Trabalhadores (PT) avalia recorrer à Justiça Eleitoral contra o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) após declarações sobre a segurança das urnas eletrônicas durante um encontro com diplomatas na terça-feira, 21.

No evento, Flávio associou as urnas brasileiras à empresa venezuelana Smartmatic, relação já desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e pediu o envio de observadores internacionais para acompanhar as eleições.

A reação do PT ocorreu após a repercussão das declarações. Em nota, o presidente nacional do partido, Edinho Silva, afirmou que a legenda analisa “as medidas judiciais cabíveis” e acusou Flávio de adotar os “mesmos métodos e cultura golpista” atribuídos pelo partido ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

“Não podemos tolerar a desinformação e as fake news, notícias falsas, contra o nosso sistema de votação por um pré-candidato à Presidência da República”, afirmou Edinho. Segundo ele, questionamentos sem provas sobre as urnas podem contribuir para desacreditar o processo eleitoral.

O dirigente petista também relacionou o episódio aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e às investigações sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022.

“Tentar descredibilizar as urnas é método contra a nossa democracia. E o resultado pode ser gravíssimo, como a história recente demonstrou”, disse.

A manifestação de Flávio ocorre quatro anos depois de Jair Bolsonaro promover uma reunião com embaixadores, em julho de 2022, na qual fez alegações sem provas contra o sistema eleitoral — episódio que posteriormente embasou uma ação que levou à declaração de sua inelegibilidade pelo TSE.

A equipe de pré-campanha de Flávio, por sua vez, afirma que o senador não colocou em dúvida a integridade das eleições brasileiras. Em nota, sustenta que as declarações foram retiradas de contexto e reafirma “integral confiança no sistema eleitoral brasileiro”.

O que Flávio Bolsonaro disse sobre as urnas eletrônicas

Durante o encontro com representantes diplomáticos, Flávio citou documentos divulgados nos Estados Unidos sobre suspeitas envolvendo sistemas eletrônicos de votação na Venezuela. Ao abordar o assunto, mencionou a Smartmatic, empresa de tecnologia eleitoral fundada por venezuelanos, e estabeleceu uma relação entre a companhia e equipamentos usados nas eleições brasileiras.

“Uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, é que tenha uma programação para alteração das votações naquele país”, afirmou Flávio.

Na sequência, acrescentou: “Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana”.

A Justiça Eleitoral já havia desmentido essa associação em outros ciclos eleitorais. Segundo o TSE, a Smartmatic não fornece nem produz os equipamentos utilizados para a votação no Brasil.

Em 2017, quando conteúdos semelhantes passaram a circular nas redes sociais, o tribunal informou que as urnas brasileiras foram desenvolvidas por técnicos a serviço da Justiça Eleitoral e são fabricadas por empresas contratadas por meio de licitações públicas.

“As urnas eletrônicas brasileiras foram projetadas por técnicos a serviço da Justiça Eleitoral e são produzidas, sob a sua direta coordenação, por empresas selecionadas por meio de processos licitatórios públicos e de ampla concorrência”, afirmou o tribunal à época.

O TSE voltou a publicar esclarecimentos sobre o tema nos ciclos eleitorais seguintes, entre eles os de 2020 e 2022, e reafirmou nesta terça-feira que não existe relação entre as urnas eletrônicas brasileiras e a Smartmatic nos termos apresentados pelo senador.

A empresa venezuelana já manteve contratos com a Justiça Eleitoral brasileira, mas para outros serviços. Os acordos envolveram, por exemplo, conexão de dados e voz e não incluíram a programação ou a operação das urnas.

A Smartmatic também participou de uma licitação para fabricar equipamentos destinados às eleições de 2020, mas não venceu a concorrência.

Flávio pede observadores internacionais e cita caso do pai

Flávio afirmou durante o discurso que não pretendia questionar o sistema brasileiro de votação. O senador pediu aos representantes estrangeiros que seus países ampliassem a presença de observadores internacionais, integrantes de missões que acompanham processos eleitorais para avaliar aspectos como transparência, organização e cumprimento das regras.

“O pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode dar eleições mais seguras e transparentes”, disse.

No mesmo encontro, Flávio mencionou a condenação eleitoral do pai. Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE após uma reunião com embaixadores realizada no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando apresentou alegações sem provas sobre a segurança das urnas e do processo eleitoral.

“Alguém que tinha uma preocupação com a transparência, a segurança do nosso sistema eleitoral e apenas manifestava as suas preocupações para que os embaixadores levassem esse cenário de preocupação para os seus países”, afirmou Flávio ao comentar o episódio envolvendo o ex-presidente.

Pré-campanha diz que fala foi descontextualizada

Após a repercussão, a equipe de Flávio divulgou uma nota assinada pelo senador, por Rogério Marinho, coordenador-geral da pré-campanha, e por Maria Claudia Bucchianeri, coordenadora jurídica da campanha.

Segundo o texto, Flávio “se limitou a relatar dois fatos públicos e amplamente divulgados pela imprensa”: a reunião com embaixadores que deu origem ao processo de inelegibilidade de Jair Bolsonaro e documentos divulgados nos Estados Unidos sobre suspeitas de fraude nas eleições venezuelanas.

A nota sustenta que a passagem do discurso sobre o tema foi “brevíssima” e destaca que o próprio senador afirmou não estar “questionando o sistema de votação brasileiro”.

A pré-campanha também reafirmou sua “integral confiança no sistema eleitoral brasileiro” e defendeu missões internacionais de observação como instrumentos capazes de ampliar “a transparência, a integridade e a confiança pública nas eleições”.

Em uma primeira manifestação divulgada após o evento, Flávio já havia adotado argumento semelhante. “O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, não coloca em dúvida o processo eleitoral brasileiro. O convite para a presença de observadores internacionais segue uma prática adotada em diversas democracias e reforça a transparência no sistema eleitoral”, afirmou a nota.

O encontro, chamado “Debatendo o Brasil”, reuniu integrantes do corpo diplomático de dezenas de países em Brasília. A presença de representantes estrangeiros ampliou a repercussão política das declarações e levou o episódio para o debate da pré-campanha presidencial de 2026.