Vini Jr. fez harmonização facial? Especialistas explicam o que mudou no rosto do jogador

O retorno de Vini Jr. ao Brasil após a Copa do Mundo de 2026 chamou atenção por um motivo que foi além do futebol. O atacante do Real Madrid reapareceu publicamente na última segunda-feira, 20, em Goiânia, ao lado de Virginia Fonseca, e o novo contorno do rosto virou assunto nas redes sociais.

Fotos e vídeos do evento levaram internautas a comentar a aparência mais marcada do queixo e da mandíbula, alimentando especulações sobre uma possível harmonização facial.

Em entrevista à EXAME, a dermatologista Elisa Coelho, médica pela Universidade de São Paulo (USP) e diretora do MedCof Derma, explicou que o procedimento mais utilizado nesses casos é o preenchimento com ácido hialurônico, substância capaz de aumentar volume e remodelar regiões como queixo e mandíbula.

Como funciona a harmonização do queixo?

A harmonização do queixo é realizada com aplicações de ácido hialurônico em pontos estratégicos da face para projetar o queixo, definir a mandíbula, alongar o terço inferior do rosto ou corrigir pequenas assimetrias. O produto funciona como um gel que adiciona volume e remodela o contorno facial sem alterar a estrutura óssea.

Segundo Elisa, o preenchimento pode ser feito com agulha, quando a aplicação ocorre próxima ao osso para oferecer sustentação, ou com microcânula, utilizada em camadas mais superficiais para distribuir o produto com menor risco de lesões vasculares. A técnica é definida de acordo com a anatomia e os objetivos de cada paciente.

A dermatologista explica que não existe um protocolo único. Em alguns pacientes, o objetivo é projetar o queixo para frente; em outros, alongar o terço inferior da face, corrigir pequenas assimetrias ou deixar o mento mais largo e quadrado, característica frequentemente desejada pelos homens.

A dermatologista Bherta Tamura, mestre e doutora em dermatologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica que, entre os homens, o tratamento costuma ir além do queixo. "Nos homens, muitas vezes não é somente o alargamento do queixo, mas também toda a mandíbula, tornando o resultado mais masculino, com um contorno bem mais agressivo."

Segundo a especialista, os produtos mais utilizados são o ácido hialurônico e a hidroxiapatita de cálcio. Quando realizado com ácido hialurônico, o resultado costuma durar entre 12 e 18 meses, embora esse período possa variar conforme o organismo e a quantidade aplicada. Caso seja necessário, o preenchimento pode ser revertido com a aplicação de hialuronidase, enzima capaz de degradar o produto.

O que mudou no rosto de Vini Jr.?

Embora não seja possível afirmar quais procedimentos o jogador realizou apenas com base em fotografias, Elisa ressalta que o atleta aparenta apresentar características compatíveis com um padrão conhecido como face longa, condição em que o desenvolvimento da mandíbula e da maxila pode ocorrer de forma diferente. Em muitos casos, essas alterações estão associadas à respiração predominantemente pela boca.

A especialista explica ainda que, quando há indicação, a correção definitiva é feita por cirurgia ortognática, capaz de reposicionar os ossos da face. No entanto, pacientes que não desejam passar pelo procedimento cirúrgico podem recorrer ao preenchimento para melhorar o contorno facial.

"Com ácido hialurônico a gente consegue deixar um aspecto mais estético, mais bonito, sem precisar passar por toda a complexidade de uma cirurgia ortognática", aponta Elisa.

Quais os riscos?

Como qualquer procedimento médico, o preenchimento facial pode causar efeitos colaterais e complicações, embora a maioria seja incomum quando realizado por profissionais capacitados.

Os efeitos mais frequentes incluem dor, inchaço e hematomas temporários na região tratada. Também podem surgir pequenos vasos aparentes quando grandes volumes são aplicados em uma única sessão.

Complicações mais graves envolvem a injeção acidental do produto dentro de um vaso sanguíneo. Nesses casos, pode ocorrer interrupção da circulação, levando à isquemia e, se não houver tratamento imediato, à necrose da pele.

Segundo a dermatologista, a literatura médica também descreve situações excepcionais em que o produto pode atingir vasos ligados aos olhos ou ao sistema nervoso central, provocando perda da visão ou acidente vascular cerebral (AVC). Ela ressalta, porém, que esses eventos são extremamente raros e podem ser prevenidos com técnica adequada e profissionais experientes.

Bherta, por sua vez, reforça que a segurança depende diretamente da experiência do médico responsável. "Os procedimentos são muito tranquilos de serem realizados, mas têm que ser feitos com um profissional altamente especializado, porque qualquer preenchimento apresenta riscos."

Quando a harmonização facial é indicada?

Para Elisa, a harmonização facial é indicada para pacientes que desejam corrigir perda de volume, melhorar o contorno do rosto ou tratar pequenas assimetrias sem recorrer à cirurgia.

Em pessoas com alterações estruturais importantes da mandíbula ou da maxila, a cirurgia ortognática continua sendo a opção considerada definitiva. Já o preenchimento com ácido hialurônico oferece uma alternativa menos invasiva para remodelar os tecidos moles e melhorar a aparência facial, sem modificar a estrutura óssea.

Por outro lado, o procedimento não é recomendado para gestantes, mulheres que estejam amamentando, pessoas com infecção ativa na região de aplicação, alergia conhecida aos componentes do produto ou doenças autoimunes em atividade.

Dessa forma, a especialista reforça que a avaliação individual é indispensável para definir a técnica mais adequada e reduzir os riscos, já que cada rosto possui características anatômicas próprias e exige um planejamento específico antes da aplicação.