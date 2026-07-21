Gerp: Eduardo Paes tem 40% e Garotinho, 10%, no 1º turno no Rio de Janeiro

A corrida eleitoral pelo governo do Rio de Janeiro é liderada com ampla vantagem pelo atual prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira, 21.

Em um cenário de primeiro turno, Paes pontua com 40% das intenções de voto. O número consolida uma vantagem de 30 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que marca 10%.

Na sequência imediata da preferência do eleitorado fluminense, Douglas Ruas (PL) tem 9%. Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Glauber Braga (PSOL) aparece com 4% e Wilson Witzel (PMB) soma 3%.

O candidato Cyro Garcia (PSTU) registra 2%, enquanto Bombeiro Rafa (Missão), Juliete Pantoja (UP), André Marinho (Novo), Luan Monteiro (PCO) e Chico Machado (PL) pontuam com 1% cada.

O contingente de eleitores que declaram voto em branco, nulo ou afirmam que não votariam em nenhum dos candidatos é de 12%. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder somam 17% das intenções de voto no estado.

Segundo turno e avaliação

Em eventuais disputas de segundo turno para o Palácio Guanabara, o levantamento aponta vitórias consolidadas do atual prefeito carioca.

Eduardo Paes vence Garotinho por 58% a 22%. Em um confronto direto contra Douglas Ruas, Paes também mantém a liderança de forma isolada, marcando 63% contra 21% do adversário.

No quesito rejeição para o governo estadual, Garotinho lidera com 37%, seguido por Wilson Witzel, que não seria escolhido de jeito nenhum por 31% dos eleitores. Eduardo Paes e Douglas Ruas registram, respectivamente, 21% e 16% de rejeição.

A pesquisa também mensurou a percepção sobre a atual gestão. O governo estadual, sob comando de Ricardo Couto, é aprovado por 49% dos fluminenses e desaprovado por 39%.

Na questão qualitativa, 34% dos eleitores avaliam a administração estadual como regular, 36% como ótima ou boa e 17% como ruim ou péssima. Ao todo, 13% não souberam responder.

A pesquisa GERP entrevistou 1.000 eleitores entre 13 e 15 de julho de 2026, por meio de entrevistas por telefone assistidas. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-02209/2026.