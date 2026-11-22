(Jéssica Prado/MDIC)
Repórter especial em Brasília
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 11h00.
Governo Lula pressiona os EUA para receber documento oficial que destravaria negociações sobre tarifas de importação impostas ao Brasil. As negociações estão paradas desde setembro, com o Brasil buscando reduzir sobretaxas de 25% sobre exportações. A retomada das conversas é prioridade antes da Cúpula do G20 em dezembro.
O governo Lula cobrou o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) o envio do documento com a proposta americana para o escopo das negociações sobre o tarifaço imposto às exportações brasileiras pelo governo de Donald Trump, mas ainda não obteve resposta.
A expectativa do governo brasileiro é avançar na retomada das negociações antes da Cúpula de Líderes do G20, que será realizada em Miami, nos Estados Unidos, nos dias 14 e 15 de dezembro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O representante comercial americano, Jamieson Greer, que chefia o USTR, havia se comprometido pessoalmente com o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a enviar o material no início de novembro, após as eleições brasileiras. Greer, Rosa e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, encontraram-se em 30 de setembro, em Milwaukee, Wisconsin, por ocasião da Reunião de Ministros do Comércio do G20.
Na reunião, os americanos afirmaram que o documento trataria de questões tarifárias e não tarifárias. A avaliação do governo Lula à época foi que o governo dos EUA só retomaria as negociações após saber o resultado das eleições brasileiras e que havia, do lado americano, a expectativa não concretizada de vitória de Flávio Bolsonaro no pleito de 25 de outubro.
Desde julho, incide sobre as exportações brasileiras para os EUA um tarifaço de 25%, em razão de uma investigação do USTR no âmbito da Seção 301 da legislação americana. O governo Trump argumenta, entre outras coisas, que o Pix é uma ferramenta de concorrência desleal do governo brasileiro contra os meios de pagamento americanos. Também questiona a regulação, pelo governo brasileiro, de plataformas digitais americanas e menciona questões ambientais, como o desmatamento no país. Para o governo brasileiro, a tarifa tem motivação política e não há razões comerciais para mantê-la.
Também, desde julho, o Brasil está na lista de 60 economias sobre as quais incide outra sobretaxa de 12,5%. Para o governo Lula, esta última tarifa é de difícil negociação, por atingir um amplo grupo de países e parceiros comerciais dos EUA. A prioridade do Brasil, portanto, é reduzir a maior alíquota, de 25%, ou, pelo menos, ampliar a lista de produtos e setores isentos.
De acordo com estimativas do MDIC, cerca de US$ 6,6 bilhões em produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano estão sujeitos a uma sobretaxa de 37,5%, o que representa 16,5% das exportações brasileiras para o país. Outros 24,2% das exportações são afetadas apenas pelo tarifaço de 25%.
Desde o encontro entre os ministros em setembro, as negociações sobre o tarifaço estão em compasso de espera, em que pese a ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à equipe de negociadores de buscar ativamente a retomada das tratativas com os americanos.
Um integrante do governo que participou de rodadas anteriores de conversa afirma que o documento do USTR poderá ser um indicativo sobre como a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos vai se desenvolver no quarto mandato de Lula. A avaliação desse membro do governo é de que a vitória de Lula e o consequente fato de que o governo petista terá mais quatro anos poderá fazer com que a equipe de Greer, tida pela diplomacia brasileira como mais pragmática, ganhe força em relação ao Departamento de Estado, tido como mais ideológico e próximo ao bolsonarismo.
O envio do documento é considerado relevante porque, nas palavras de um integrante do governo, a bola da negociação está com os americanos, que já adiantaram, em rodadas anteriores, o interesse em um acordo comercial com o Brasil.
Em uma rodada anterior de negociação, em janeiro deste ano, a equipe do USTR chegou a pedir ao governo brasileiro que limitasse o acesso de "atores não orientados pelo mercado" às reservas nacionais de minerais críticos e terras raras, o que foi interpretado pelo lado brasileiro como tentativa de restringir a atuação da China, principal rival geopolítico dos EUA na disputa por esses recursos estratégicos, no Brasil. Na ocasião, a proposta foi rechaçada de imediato.