O governo Lula cobrou o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) o envio do documento com a proposta americana para o escopo das negociações sobre o tarifaço imposto às exportações brasileiras pelo governo de Donald Trump, mas ainda não obteve resposta.

A expectativa do governo brasileiro é avançar na retomada das negociações antes da Cúpula de Líderes do G20, que será realizada em Miami, nos Estados Unidos, nos dias 14 e 15 de dezembro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O representante comercial americano, Jamieson Greer, que chefia o USTR, havia se comprometido pessoalmente com o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a enviar o material no início de novembro, após as eleições brasileiras. Greer, Rosa e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, encontraram-se em 30 de setembro, em Milwaukee, Wisconsin, por ocasião da Reunião de Ministros do Comércio do G20.

Na reunião, os americanos afirmaram que o documento trataria de questões tarifárias e não tarifárias. A avaliação do governo Lula à época foi que o governo dos EUA só retomaria as negociações após saber o resultado das eleições brasileiras e que havia, do lado americano, a expectativa não concretizada de vitória de Flávio Bolsonaro no pleito de 25 de outubro.

Desde julho, incide sobre as exportações brasileiras para os EUA um tarifaço de 25%, em razão de uma investigação do USTR no âmbito da Seção 301 da legislação americana. O governo Trump argumenta, entre outras coisas, que o Pix é uma ferramenta de concorrência desleal do governo brasileiro contra os meios de pagamento americanos. Também questiona a regulação, pelo governo brasileiro, de plataformas digitais americanas e menciona questões ambientais, como o desmatamento no país. Para o governo brasileiro, a tarifa tem motivação política e não há razões comerciais para mantê-la.

Também, desde julho, o Brasil está na lista de 60 economias sobre as quais incide outra sobretaxa de 12,5%. Para o governo Lula, esta última tarifa é de difícil negociação, por atingir um amplo grupo de países e parceiros comerciais dos EUA. A prioridade do Brasil, portanto, é reduzir a maior alíquota, de 25%, ou, pelo menos, ampliar a lista de produtos e setores isentos.

De acordo com estimativas do MDIC, cerca de US$ 6,6 bilhões em produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano estão sujeitos a uma sobretaxa de 37,5%, o que representa 16,5% das exportações brasileiras para o país. Outros 24,2% das exportações são afetadas apenas pelo tarifaço de 25%.

Negociações suspensas

Desde o encontro entre os ministros em setembro, as negociações sobre o tarifaço estão em compasso de espera, em que pese a ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à equipe de negociadores de buscar ativamente a retomada das tratativas com os americanos.

Um integrante do governo que participou de rodadas anteriores de conversa afirma que o documento do USTR poderá ser um indicativo sobre como a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos vai se desenvolver no quarto mandato de Lula. A avaliação desse membro do governo é de que a vitória de Lula e o consequente fato de que o governo petista terá mais quatro anos poderá fazer com que a equipe de Greer, tida pela diplomacia brasileira como mais pragmática, ganhe força em relação ao Departamento de Estado, tido como mais ideológico e próximo ao bolsonarismo.

O envio do documento é considerado relevante porque, nas palavras de um integrante do governo, a bola da negociação está com os americanos, que já adiantaram, em rodadas anteriores, o interesse em um acordo comercial com o Brasil.

Em uma rodada anterior de negociação, em janeiro deste ano, a equipe do USTR chegou a pedir ao governo brasileiro que limitasse o acesso de "atores não orientados pelo mercado" às reservas nacionais de minerais críticos e terras raras, o que foi interpretado pelo lado brasileiro como tentativa de restringir a atuação da China, principal rival geopolítico dos EUA na disputa por esses recursos estratégicos, no Brasil. Na ocasião, a proposta foi rechaçada de imediato.