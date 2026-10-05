Eleições 2026: quem são os 94 deputados estaduais eleitos em SP? Veja a lista completa

Jovens perto de urna: cresceu o desinteresse pelas eleições no Brasil (Antonio Lacerda/EFE)
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Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06h00.
O PL saiu das urnas com a maior bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A legenda elegeu 28 deputados estaduais nas eleições deste domingo, 4, e terá quase um terço das 94 cadeiras da Casa. O PT ficou em segundo, com 15 eleitos, enquanto PSOL e PSD terão nove parlamentares cada.
Entre os nomes que conquistaram uma vaga está Eduarda Campopiano (PL), que teve a maior votação da disputa, com 1.956.238 votos. Eduardo Suplicy (PT) apareceu na segunda colocação, com 654.627 votos.
Ao todo, cerca de 23,2 milhões de votos válidos foram registrados na disputa pela Alesp. Outros 3 milhões foram contabilizados como brancos ou nulos. A abstenção passou de 7,6 milhões de eleitores, cerca de 22,5% dos 34,1 milhões de paulistas aptos a votar.
Além do PL, PSD, União Brasil, Podemos, PP, Republicanos e MDB elegeram deputados suficientes para somar 63 das 94 cadeiras da Assembleia. O PT, por sua vez, perdeu duas vagas em relação à composição da legislatura que chega ao fim. Já o PSOL ampliou sua presença e passou a ocupar nove cadeiras.
1. Eduarda Campopiano (PL) — 1.956.238 votos
2. Eduardo Suplicy (PT) — 654.627 votos
3. Sofia Favero (PSOL) — 407.773 votos
4. Carlos Giannazi (PSOL) — 367.861 votos
5. Paula da Bancada Feminista (PSOL) — 326.190 votos
6. Giovanni Sanches (PL) — 235.363 votos
7. Rogerio Lins (PODE) — 229.928 votos
8. Tenente Coimbra (PL) — 198.342 votos
9. Rafa Minato (MISSÃO) — 185.582 votos
10. Danilo Joan (PP) — 182.839 votos
11. Thomaz Henrique (PL) — 178.164 votos
12. Ediane Maria (PSOL) — 170.844 votos
13. Luiza Erundina (PSOL) — 169.567 votos
14. Delegado Olim (PP) — 163.918 votos
15. Rodrigo Ashiuchi (PL) — 162.562 votos
16. Monica das Pretas (PSOL) — 159.100 votos
17. Itamar Borges (MDB) — 159.058 votos
18. Bruna Furlan (Republicanos) — 157.381 votos
19. Marcos Damasio (PL) — 156.691 votos
20. Dani Alonso (PL) — 155.574 votos
21. Regina Nunes (MDB) — 154.966 votos
22. Duda Hidalgo (PT) — 154.953 votos
23. Sargento Castro (PP) — 143.422 votos
24. Professora Bebel (PT) — 142.001 votos
25. Conte Lopes (PL) — 139.225 votos
26. Felipe Sertanejo (PL) — 138.277 votos
27. Rogerio Nogueira (PSD) — 137.335 votos
28. Telhadinha/Capitão Telhada (PP) — 134.006 votos
29. Ana Carolina Serra (PSDB) — 132.881 votos
30. Mariana Conti (PSOL) — 126.344 votos
31. Delegada Graciela (PL) — 125.624 votos
32. Dr. Edson da Paiol (PODE) — 124.394 votos
33. Alex Madureira (PL) — 122.704 votos
34. Leonardo Grandini (PT) — 122.158 votos
35. Danilo Campetti (Republicanos) — 119.904 votos
36. Barros Munhoz (PSD) — 116.413 votos
37. Emídio (PT) — 108.275 votos
38. Paulo Mansur (PL) — 107.073 votos
39. Rafael Saraiva (União) — 105.174 votos
40. Rodrigo Mar (PT) — 104.820 votos
41. Enio Tatto (PT) — 102.892 votos
42. Reinaldo Alguz (MDB) — 101.946 votos
43. Marta Costa (PSD) — 100.083 votos
44. Caio França (PSB) — 99.840 votos
45. Franco Sardelli (PL) — 98.375 votos
46. Douglas Garcia (União) — 97.410 votos
47. Paulo Fiorilo (PT) — 96.370 votos
48. Danilo Balas (PL) — 96.188 votos
49. Luiz Fernando (PT) — 94.901 votos
50. Débora Camilo (PSOL) — 94.895 votos
51. Leticia Aguiar (PL) — 94.832 votos
52. Donato (PT) — 94.779 votos
53. Carla Morando (PSD) — 94.596 votos
54. Ricardo Madalena (PL) — 94.319 votos
55. Leandro Basson (PODE) — 90.934 votos
56. Pardini (PSD) — 89.558 votos
57. Rogério Franco (PL) — 89.156 votos
58. Analice Fernandes (PSD) — 88.784 votos
59. Delegado Mesquita (PP) — 87.918 votos
60. Valdomiro Lopes (PSB) — 86.893 votos
61. Thammy Miranda (PSD) — 85.619 votos
62. Bruno Zambelli (PL) — 82.946 votos
63. Ely Santos (Republicanos) — 82.559 votos
64. Léo Oliveira (MDB) — 82.508 votos
65. Thainara Faria (PT) — 81.485 votos
66. Mauro Bragato (PSD) — 79.157 votos
67. Marina Bragante (Rede) — 78.957 votos
68. Coronel Paganotto (PL) — 77.703 votos
69. Solange Freitas (União) — 77.524 votos
70. João Paulo (PL) — 76.371 votos
71. Camila Godoi (União) — 74.733 votos
72. Caruso (MDB) — 74.480 votos
73. Kaka do Autismo (PODE) — 74.365 votos
74. Barba (PT) — 74.115 votos
75. Rafael Silva Jr (PSD) — 74.043 votos
76. Rodrigo Moraes (PL) — 73.787 votos
77. Rômulo (PT) — 73.648 votos
78. Renata Sene (Republicanos) — 73.526 votos
79. Marcolino (PT) — 72.574 votos
80. João Paulo Rillo (PT) — 72.486 votos
81. Lucas Bove (PL) — 71.263 votos
82. Capitão Mosart (PL) — 70.997 votos
83. Ana Perugini (PT) — 70.737 votos
84. Sebastião Santos (Republicanos) — 68.118 votos
85. Fabio Faria de Sá (PODE) — 68.055 votos
86. Lisboa (PL) — 67.413 votos
87. Henrique Krigner (NOVO) — 66.512 votos
88. Gilmaci Santos (Republicanos) — 66.474 votos
89. Isaac Antunes (PL) — 61.953 votos
90. Fabiana Bolsonaro (PL) — 61.183 votos
91. Thiago Auricchio (PL) — 59.942 votos
92. Keit Lima (PSOL) — 58.984 votos
93. Atila Jacomussi (NOVO) — 54.065 votos
94. Ricardo França (PODE) — 53.644 votos
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.