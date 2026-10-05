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PL amplia bancada e terá 121 deputados; veja a nova composição da Câmara

Partido ganhou 22 cadeiras em relação à eleição de 2022 e ocupará 23,6% da Câmara; PT terá a segunda maior bancada, com 70 deputados

Câmara dos deputados: PL cresce e tem a maior bancada (Agência Câmara/Agência Câmara)

Câmara dos deputados: PL cresce e tem a maior bancada (Agência Câmara/Agência Câmara)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14h58.

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RESUMO ＋

PL amplia sua bancada de 99 para 121 deputados e passa a ocupar 23,6% das cadeiras da Câmara; PT-PCdoB-PV também cresce, enquanto PP e PSB estão entre as siglas que mais perdem espaço

A Câmara dos Deputados terá uma nova composição a partir de 2027, definida pelas eleições deste domingo, 4. O PL será a maior bancada, com 121 deputados eleitos, seguido por PT, com 70, União Brasil, com 46, PSD, com 43, e PP e Republicanos, com 41 cada, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), compilados pelo Inteligov.

Na comparação com as bancadas eleitas em 2022, o PL é uma das siglas que mais ampliaram sua presença na Casa. O partido terá 22 deputados a mais do que conquistou naquele pleito, um acréscimo de 22,2%. Com isso, passou de 19,3% das 513 cadeiras para 23,6% da Câmara.

A nova composição terá representantes de 20 partidos. Ao todo, 218 deputados eleitos em 2026 serão novos parlamentares, enquanto 295 foram reeleitos. A taxa de renovação será de 42,5%.

PL amplia bancada e chega a 121 deputados

O PL saiu das eleições de 2022 com 99 deputados eleitos. Quatro anos depois, a legenda terá 121 representantes na Câmara.

Isso significa um crescimento de 22 deputados, ou 22,2%. A participação do partido na Casa também aumentou: passou de 19,3% para 23,6% das cadeiras.

O resultado mantém o PL como a maior bancada da Câmara e amplia a distância em relação ao segundo colocado, o PT.

PT-PCdoB-PV também aumenta presença na Câmara

Na comparação com 2022, a federação formada por PT, PCdoB e PV também ganhou espaço.

As três siglas somavam 80 deputados eleitos em 2022 — 68 do PT, seis do PCdoB e seis do PV. Em 2026, os três partidos elegeram, juntos, 88 deputados: 70 do PT, 11 do PCdoB e sete do PV.

O grupo, portanto, terá oito deputados a mais, um crescimento de 10%. Sua participação no total da Câmara passou de 15,6% para 17,2%.

Individualmente, o PT será a segunda maior bancada, com 70 deputados, atrás apenas do PL.

Novo cresce 233,3% em relação a 2022

O Novo terá 10 deputados na Câmara a partir de 2027. Em 2022, o partido havia eleito apenas três.

A bancada, portanto, ganhou sete cadeiras, um aumento de 233,3%. A participação da sigla na Câmara passou de 0,6% para 1,9%.

É uma das maiores variações proporcionais entre os partidos que conquistaram cadeiras nos dois pleitos.

Podemos mais que dobra de tamanho

Entre as siglas que mais ganharam espaço proporcionalmente está o Podemos.

O partido elegeu 12 deputados em 2022 e terá 27 em 2027. São 15 cadeiras adicionais, um crescimento de 125%.

A participação da legenda na Câmara também mais que dobrou: passou de 2,3% para 5,3%.

O resultado coloca o Podemos entre as maiores bancadas da nova composição.

União Brasil, MDB, PP, Avante, PDT, Solidariedade e PSD perdem espaço após 2022

Diversos partidos do "centrão" perderam espaço na Câmara com os resultados do novo pleito.

O União Brasil terá 46 deputados na próxima legislatura. Em 2022, o partido havia conquistado 59 cadeiras. A bancada, portanto, será 13 deputados menor, uma redução de 22,0%. A participação da legenda na Câmara cairá de 11,5% para 9,0%. Mesmo com a redução, o União Brasil continuará como a terceira maior bancada partidária em 2027.

O MDB passará de 42 deputados eleitos em 2022 para 36 em 2026. São seis cadeiras a menos, uma queda de 14,3%. A participação do partido na Câmara cairá de 8,2% para 7,0%.

O PP terá 41 deputados em 2027. Em 2022, a legenda havia conquistado 47 cadeiras. São seis deputados a menos, uma redução de 12,8%. A participação do partido na Câmara cairá de 9,2% para 8,0%.

O PSB, por sua vez, terá 15 deputados, contra 14 eleitos em 2022. A sigla ganhou uma cadeira, alta de 7,1%, e passou de 2,7% para 2,9% da Câmara.

O Avante terá cinco deputados em 2027, contra sete eleitos em 2022. A sigla perdeu duas cadeiras, uma redução de 28,6%. Sua participação na Câmara caiu de 1,4% para 1,0%.

O PDT também terá uma bancada menor. O partido passou de 17 deputados eleitos em 2022 para seis em 2026, uma perda de 11 cadeiras e redução de 64,7%. A participação do PDT caiu de 3,3% para 1,2%.

O Solidariedade elegeu quatro deputados em 2022 e terá dois na nova Câmara.

A legenda perdeu duas cadeiras, uma redução de 50%. Sua participação no total da Câmara passa de 0,8% para 0,4%.

Republicanos e PSD mantém praticamente o mesmo tamanho

O Republicanos terá 41 deputados na nova composição da Câmara. Em 2022, foram 41 cadeiras.

A bancada, portanto, não teve alteração em número de deputados. A participação da legenda permanece em aproximadamente 8,0% da Câmara.

Já o PSD terá comportamento diferente. A sigla passou de 42 deputados eleitos em 2022 para 43 em 2026. O crescimento foi de apenas um deputado, ou 2,4%.

Na prática, a participação do PSD na Câmara permanece praticamente estável, passando de 8,2% para 8,4% das cadeiras.

Quais são as maiores bancadas da Câmara em 2027?

Seis partidos terão pelo menos 40 deputados na próxima legislatura:

  • PL: 121 deputados;
  • PT: 70 deputados;
  • União Brasil: 46 deputados;
  • PSD: 43 deputados;
  • PP: 41 deputados;
  • Republicanos: 41 deputados.

Juntas, essas seis bancadas somam 362 das 513 cadeiras da Câmara, o equivalente a 70,6% do total.

Veja a composição da Câmara por partido

PartidoDeputados eleitos em 2026Participação
PL12123,6%
PT7013,6%
UNIÃO469,0%
PSD438,4%
PP418,0%
REPUBLICANOS418,0%
MDB367,0%
PODE275,3%
PSB152,9%
PSOL142,7%
PCDOB112,1%
PSDB112,1%
NOVO101,9%
PV71,4%
PDT61,2%
AVANTE51,0%
PRD51,0%
SOLIDARIEDADE20,4%
MISSÃO10,2%
REDE10,2%

Renovação será de 42,5%

A nova Câmara terá 218 deputados que não ocupavam uma cadeira na Casa e 295 parlamentares reeleitos.

A taxa de renovação será, portanto, de 42,5%. Os novos deputados representam 42,5% das 513 cadeiras, enquanto os reeleitos correspondem a 57,5%.

O índice mostra que, apesar da mudança na distribuição das bancadas, mais da metade dos deputados eleitos em 2026 continuará na Câmara na próxima legislatura.

Perguntas frequentes sobre a nova Câmara

Qual será a maior bancada da Câmara em 2027?

O PL, com 121 deputados, será a maior bancada da Câmara.

Quantos partidos terão representação na Câmara?

A nova composição terá 20 partidos representados entre as 513 cadeiras.

Qual será a segunda maior bancada?

O PT, com 70 deputados, será a segunda maior bancada, atrás do PL.

Quais partidos terão pelo menos 40 deputados?

PL, PT, União Brasil, PSD, PP e Republicanos terão 40 ou mais deputados.

Quanto o PL cresceu em relação a 2022?

O PL passou de 99 deputados eleitos em 2022 para 121 em 2026. São 22 cadeiras a mais, crescimento de 22,2%. A participação do partido passou de 19,3% para 23,6% da Câmara.

Qual partido mais cresceu proporcionalmente?

Entre as siglas comparáveis diretamente com os dados de 2022 fornecidos, o Novo teve o maior crescimento proporcional: passou de três para dez deputados, alta de 233,3%.

Quantos deputados serão novos na Câmara?

Serão 218 novos deputados, enquanto 295 parlamentares foram reeleitos. A taxa de renovação será de 42,5%.

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