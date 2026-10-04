Acompanhe os resultados das eleições 2026 em tempo real

As urnas eleitorais fecharam neste domingo, 4, às 17h, pelo horário de Brasília, conforme o previsto. Em locais onde ainda houver eleitores na fila, porém, a votação continuará até que todos sejam atendidos, conforme orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem estiver na fila no horário oficial de encerramento deve permanecer no local. A mesária ou o mesário fará a identificação dos eleitores e distribuirá senhas, começando pela última pessoa da fila. A votação seguirá a ordem decrescente das senhas até que todos sejam atendidos.

Que horas sai o resultado da eleição?

A divulgação dos resultados do primeiro turno começa a partir das 17h. Os números são atualizados conforme os boletins de urna são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

Não há um horário definido pelo TSE para o fim da apuração ou para a confirmação dos eleitos. O tempo depende da velocidade de processamento dos boletins.

Desde 2022, o horário de votação é unificado em todo o país, tendo Brasília como referência. Com isso, a divulgação dos resultados pode começar sem a necessidade de esperar o fechamento das urnas em estados com fusos horários diferentes.

Antes da mudança, a divulgação dos votos para presidente precisava aguardar o encerramento da votação nas regiões onde as seções fechavam mais tarde em relação ao horário de Brasília.

Onde acompanhar a apuração?

A EXAME faz cobertura em tempo real dos resultados, em uma página dedicada à apuração para presidente, governadores e Senado. A partir do fechamento das urnas, a plataforma mostra o avanço da contagem pelo país.

A cobertura inclui transmissão ao vivo, com jornalistas da redação, correspondentes e convidados, e análises de Brasília. Há equipes no Ceará, na Bahia, no Pará, em Minas Gerais e em Pernambuco, estados que somam quase 47 milhões de eleitores.

O TSE divulga os números em tempo real no Portal Resultados e no aplicativo Resultados, com consulta por estado, município e cargo.

Os boletins de urna de cada seção também ficam disponíveis para consulta. O aplicativo Boletim na Mão permite ler o documento pelo QR Code impresso.

Em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, o horário se repete: votação até as 17h e divulgação a partir desse horário.