Quantos votos um deputado estadual precisa para ser eleito? Entenda o voto proporcional

RESUMO ＋ Nas eleições de 2026, as regras para definir os eleitos variam de acordo com o cargo em disputa. Presidente, governadores e senadores são escolhidos pelo sistema majoritário, enquanto deputados federais, estaduais e distritais são eleitos pelo sistema proporcional. Nesse modelo, a eleição de um candidato depende tanto de seus votos individuais quanto do desempenho do partido ou da federação, calculado a partir do quociente eleitoral e da distribuição das cadeiras.

Nas eleições de 2026, os brasileiros escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e, nos estados e no Distrito Federal, deputados estaduais ou distritais. As regras para definir os vencedores, porém, variam conforme o cargo.

Presidente e governador são eleitos pelo sistema majoritário simples. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Caso nenhum alcance esse percentual, os dois mais votados disputam o segundo turno. Para o Senado, são eleitos os candidatos que obtiverem mais votos.

Já os deputados federais, estaduais e distritais e os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional. Nesse modelo, o resultado não depende apenas da quantidade de votos recebida por cada candidato, mas também do desempenho do partido ou da federação a que ele pertence.

Como funciona o voto proporcional?

Urna eletrônica, usada nas eleições do Brasil (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Isso significa que o voto dado a um candidato contribui para a legenda. Os votos válidos recebidos pelos candidatos e pela própria legenda são somados para determinar quantas cadeiras o partido ou a federação poderá ocupar. Por isso, um candidato com votação expressiva pode não ser eleito, enquanto outro, com menos votos individuais, pode conquistar uma vaga devido à força de sua sigla e de suas coalizões.

Nesse formato, o primeiro cálculo é o do quociente eleitoral, obtido pela divisão do total de votos válidos pelo número de cadeiras disponíveis. Em um estado com 100 mil votos válidos e 10 vagas na Câmara dos Deputados, por exemplo, cada cadeira corresponderia a 10 mil votos. Votos brancos e nulos não entram nessa contagem.

Em seguida, calcula-se o quociente partidário, que corresponde à divisão dos votos válidos obtidos por cada partido ou federação pelo quociente eleitoral. O resultado, desprezadas as frações, indica, inicialmente, quantas cadeiras a legenda poderá ocupar.

Se um partido receber 26 mil votos em um cenário em que o quociente eleitoral seja de 10 mil, por exemplo, terá direito, inicialmente, a duas vagas. Essas cadeiras serão preenchidas pelos candidatos mais votados daquela legenda, desde que atinjam o mínimo de votos individuais.

A legislação estabelece que o candidato precisa obter pelo menos 10% do quociente eleitoral para ocupar uma vaga conquistada pelo partido ou federação. Assim, em um cenário com quociente eleitoral de 10 mil votos, cada candidato precisaria receber pelo menos mil votos para assumir uma das cadeiras destinadas à legenda.

E se for um número quebrado?

Câmara dos Deputados

Como a divisão dos votos raramente resulta em um número exato de cadeiras, podem restar vagas após a primeira distribuição. Essas cadeiras são distribuídas pelo método das maiores médias, conforme regras específicas.

Na primeira etapa das sobras, participam partidos e federações que tenham alcançado pelo menos 80% do quociente eleitoral e candidatos que tenham obtido pelo menos 20% desse quociente. Depois, as vagas restantes podem ser distribuídas entre todas as legendas que participaram da eleição, independentemente desses limites.

O mecanismo faz com que a eleição proporcional apresente uma dinâmica diferente daquela observada na disputa por cargos do Executivo. Enquanto no sistema majoritário a votação individual determina diretamente o vencedor, no proporcional, a votação de cada candidato está ligada ao desempenho coletivo de seu partido ou federação.

Por isso, o número de candidatos competitivos de uma legenda pode fazer diferença. Quanto mais votos forem acumulados pelo conjunto de candidatos e pela própria legenda, maior será o número de cadeiras conquistadas.

É nesse contexto que surge o chamado “puxador de votos”. São candidatos que obtêm uma votação muito superior à média e ajudam a elevar o total de votos de sua legenda, o que pode aumentar o número de cadeiras conquistadas pelo partido ou pela federação.

O fenômeno também explica por que uma votação individual elevada não garante, por si só, a eleição. O candidato depende de que sua legenda alcance os requisitos necessários para conquistar uma cadeira e, depois, de estar entre os candidatos mais votados dentro desse grupo.

Mas por que o Brasil usa o sistema proporcional?

O sistema proporcional foi concebido para distribuir as cadeiras de acordo com a força eleitoral das diferentes correntes representadas pelos partidos. Em tese, uma legenda que reúna cerca de 20% dos votos válidos tende a conquistar uma parcela próxima das cadeiras disponíveis, respeitadas as regras de cálculo e distribuição das vagas.

As regras também foram alteradas ao longo dos anos para reduzir a fragmentação partidária e garantir uma corrida eleitoral mais engajante.

O resultado, portanto, é um modelo em que a eleição de um deputado ou vereador está diretamente relacionada ao desempenho de sua legenda. É por isso que a apuração precisa considerar não apenas quem recebeu mais votos individualmente, mas também quais partidos e federações conquistaram cadeiras e como essas vagas foram distribuídas.

A complexidade do sistema pode gerar dúvidas quando um candidato muito votado fica de fora e outro, com menos votos, é eleito. Isso não significa, por si só, erro na apuração: a diferença decorre da própria lógica do sistema proporcional, que combina os votos individuais com os destinados às legendas para determinar a composição do Legislativo.