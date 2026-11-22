O Rio Grande do Sul enfrenta o risco de novos temporais neste domingo, 22, enquanto contabiliza os danos da tempestade que deixou cinco mortos e 265 feridos em Tupanciretã, no interior do estado. A previsão é de que um ciclone extratropical avance próximo ao território gaúcho, acompanhado de uma nova frente fria, que pode reforçar as chuvas e provocar rajadas de vento.

Segundo boletim divulgado pela Climatempo na sexta-feira, 20, o fenômeno deve aumentar a instabilidade no Sul do Brasil, com possibilidade de chuva intensa e queda de granizo em diferentes regiões.

No Rio Grande do Sul, os temporais devem se concentrar no Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Litoral Norte e Região Metropolitana de Porto Alegre. A Defesa Civil estadual alerta para rajadas de vento superiores a 80 km/h, além de precipitações que podem chegar a 120 milímetros em pontos isolados.

"A Climatempo alerta que o risco de tempo severo volta a aumentar no domingo, 22 de novembro, principalmente sobre Santa Catarina e Paraná, mas áreas do norte do Rio Grande do Sul, próximas da divisa com Santa Catarina, também ficam sujeitas a tempestades", afirma a meteorologista Josélia Pegorim, em análise da Climatempo.

A chegada da nova frente fria preocupa porque parte dos municípios gaúchos ainda trabalha na retirada de árvores, postes e destroços deixados pelos temporais anteriores. Em Tupanciretã, milhares de moradores precisaram deixar suas casas, e o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública.

Onde há risco de temporal no Rio Grande do Sul?

De acordo com o boletim hidrometeorológico divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul na noite de sábado, 21, as regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Litoral Norte e Metropolitana de Porto Alegre podem registrar temporais isolados neste domingo.

Há previsão de queda de granizo, que pode atingir tamanho grande, e rajadas de vento superiores a 80 km/h.

Os acumulados de chuva devem variar entre 10 e 80 milímetros ao longo do dia, com possibilidade de volumes de até 120 milímetros em pontos isolados do Noroeste e Norte.

A Climatempo também aponta risco de chuva volumosa em áreas do Centro-Norte gaúcho e em Porto Alegre.

Na manhã deste domingo, a Defesa Civil emitiu alertas para tempestades com granizo e vento nas proximidades de Ronda Alta, no norte do estado.

Também foram divulgados alertas de condições meteorológicas severas para áreas próximas de Chapada e Palmeira das Missões.

Ciclone extratropical pode provocar temporais em SC e PR

Os efeitos da nova frente fria não devem ficar restritos ao Rio Grande do Sul.

Segundo a Climatempo, o risco de tempestades aumenta principalmente em Santa Catarina e no Paraná, estados que também podem registrar chuva intensa, granizo e ventos fortes.

Em Santa Catarina, a previsão indica aumento das chuvas nas áreas centrais e serranas.

No Paraná, os temporais devem se concentrar nas regiões Oeste e Sul.

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que costuma se formar em regiões de encontro entre massas de ar com diferentes temperaturas.

Esses sistemas podem estar associados a frentes frias e provocar mudanças nas condições do tempo, incluindo chuvas, ventos intensos e queda de temperatura.

A previsão divulgada pela Climatempo aponta a passagem do ciclone nas proximidades do Rio Grande do Sul, mas não indica que o centro do sistema deva atingir diretamente o território gaúcho.

Tupanciretã contabiliza 5 mortos após temporal

A previsão de novos temporais ocorre dois dias depois de uma tempestade atingir Tupanciretã, no interior do Rio Grande do Sul, na madrugada de sexta-feira, 20.

O vendaval registrou rajadas de até 114 km/h e deixou cinco mortos e 265 feridos, segundo balanço da Defesa Civil estadual divulgado na manhã deste domingo, 22.

Ao todo, 20.090 pessoas foram afetadas no município, incluindo 19.780 desalojados e 40 desabrigados.

A Defesa Civil contabilizou 7.796 casas destelhadas, 20 escolas e um hospital danificados, além de cerca de 1.000 árvores derrubadas e 5.000 postes ou trechos de fiação atingidos.

O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em Tupanciretã no sábado, 21, permitindo acelerar o repasse de recursos para assistência à população e reconstrução da infraestrutura.

O governador Eduardo Leite (PSD) também determinou a liberação de 2 milhões de reais para apoio emergencial ao município.

De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, a tempestade foi provocada por uma supercélula, formação meteorológica caracterizada por correntes de ar em rotação que podem produzir granizo de grande tamanho e rajadas intensas de vento.

As autoridades ainda não confirmaram a ocorrência de tornado na cidade.

Como fica a previsão do tempo no RS nos próximos dias?

Para segunda-feira, 23, a Defesa Civil prevê tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul.

Ainda há possibilidade de pancadas isoladas de chuva fraca a moderada nas regiões Noroeste, Norte e Sul do estado.

As temperaturas mínimas devem variar entre 13°C e 22°C, enquanto as máximas podem chegar a 32°C.

Na terça-feira, 24, o risco de tempestades volta a aumentar.

Segundo a Defesa Civil, há previsão de temporais isolados com queda de granizo e rajadas de vento superiores a 80 km/h nas Missões, Centro, Noroeste, Norte, Vales, Serra, Nordeste e Litoral Norte.

Os acumulados de chuva podem variar de 10 a 60 milímetros, com pontos isolados que podem superar 120 milímetros.

A orientação é acompanhar os alertas da Defesa Civil e evitar deslocamentos durante tempestades, especialmente em áreas com árvores, postes ou estruturas danificadas.