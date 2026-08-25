Pesquisa Gerp: Tarcísio tem 50% e Haddad, 32%, no 1º turno em São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 50% das intenções de voto para o governo de São Paulo, segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta terça-feira, 25. No cenário de primeiro turno testado pelo levantamento, o governador aparece com metade das preferências dos eleitores paulistas.

No segundo lugar, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), registra 32% das intenções de voto. Entre os demais nomes testados de forma estimulada, Policial Edjane, Izadora Dias, Vera Lúcia e Carlos Machado pontuam com 1% cada, enquanto Vivian Mendes não pontuou.

Os eleitores que afirmam não votar em nenhum deles somam 6%. Aqueles que não sabem ou não responderam representam 8% da amostra.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio lidera com 40% das menções. Neste recorte, Haddad é lembrado por 23% do eleitorado, enquanto 34% ainda não possuem um candidato definido.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em uma eventual disputa direta no segundo turno, o governador chega a 55% das intenções de voto, ampliando a distância sobre o adversário. Neste cenário estimulado, Fernando Haddad pontua com 36% da preferência do eleitorado paulista.

O levantamento do instituto indica ainda que 6% dos entrevistados não votariam em nenhum dos dois principais concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder a esta simulação somam 3% do total da amostra.

A pesquisa também mediu o potencial de veto aos postulantes. Fernando Haddad tem 48% de rejeição, concentrando o índice mais alto de respostas negativas. Em contrapartida, Tarcísio de Freitas é rejeitado por 27% dos eleitores. Os demais candidatos registram índices de rejeição que variam entre 5% e 8%.

No campo da administração pública, 60% aprovam o governo Tarcísio, enquanto 33% desaprovam a atual gestão. Na questão qualitativa, 54% classificam o governo como ótimo ou bom. Outros 24% avaliam o trabalho como ruim ou péssimo, e 19% consideram regular.

Quando questionados sobre os maiores problemas do estado, 39% dos eleitores citam criminalidade, violência e falta de segurança como problema mais grave. Educação e saúde empatam na segunda posição, com 19% cada. A violência contra a mulher, que vem batendo recordes na unidade federativa, foi o menos citado, por apenas 5% dos respondentes.

O raio-x demográfico do eleitorado paulista

A estratificação dos dados revela as bases consolidadas de cada líder. Tarcísio atinge 60% entre os homens e marca 58% no segmento evangélico. O atual governador também tem seu melhor desempenho de renda entre os eleitores que ganham mais de 20 salários mínimos, onde alcança 66%.

Por outro lado, o petista Fernando Haddad avança entre as mulheres, marcando 36% neste grupo. O ministro também se mostra mais competitivo entre os eleitores de menor renda, pontuando com 30% na faixa de até 1 salário mínimo, o que configura um empate técnico dentro da margem de erro contra os 33% de Tarcísio neste mesmo recorte.

A pesquisa Gerp entrevistou 1.800 eleitores entre 19 e 24 de agosto de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (GerpCati). A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-01477/2026.