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NEEX 2026: empresas que mais crescem se encontram em São Paulo

Empresários, executivos e profissionais se reúnem para celebrar empresas em expansão e ampliar conexões no ambiente de negócios brasileiro

NEEX 2026: empresas que mais crescem se encontram em São Paulo (Imagem gerada por IA)

NEEX 2026: empresas que mais crescem se encontram em São Paulo (Imagem gerada por IA)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16h38.

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É justamente esse universo que o Ranking EXAME Negócios em Expansão (NEEX) 2026 coloca em evidência. Além de reconhecer empresas que estão ampliando seus negócios, o NEEX reúne empresários, executivos e profissionais para um momento de troca sobre crescimento, gestão e expansão.

E você pode fazer parte dessa experiência.

Compre seu ingresso para o NEEX 2026 e participe do encontro que celebra os negócios que estão construindo novas trajetórias de crescimento no Brasil.

Um encontro para quem acompanha o crescimento dos negócios

O evento é uma oportunidade para conhecer de perto empresas que vêm se destacando por sua expansão e entender os caminhos percorridos por diferentes negócios para crescer.

Para empreendedores e executivos, também é um espaço para ampliar conexões, trocar experiências e acompanhar diferentes perspectivas sobre os desafios de fazer uma empresa avançar.

Mais do que um ranking, o NEEX mostra que existem diferentes caminhos para crescer. As empresas reconhecidas representam setores, modelos de negócio e estratégias distintas, mas têm em comum a capacidade de transformar oportunidades em expansão.

Por que participar do NEEX 2026?

Estar no NEEX 2026 significa acompanhar a celebração das empresas que estão movimentando o ambiente de negócios brasileiro e se conectar com pessoas que também estão envolvidas com empreendedorismo, gestão e crescimento.

É uma oportunidade para sair do ambiente cotidiano, conhecer outras trajetórias empresariais e ampliar sua rede de contatos em um evento realizado pela EXAME.

O NEEX 2026 acontece amanhã, 26 de agosto, no BTG Pactual Hall, em São Paulo, a partir das 15h.

Garanta seu ingresso para o NEEX 2026 e participe desse encontro com algumas das empresas que estão escrevendo os próximos capítulos do empreendedorismo brasileiro.

Acompanhe tudo sobre:NEEX 2026Negócios em Expansão (NEEX)
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