SP tem risco de tempestades e alagamentos neste domingo; veja a previsão

A Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para todo o estado de São Paulo neste domingo, 8. O aviso é válido até as 23h59 de segunda-feira, 9, e a previsão do tempo indica risco de temporais, ventos fortes e alagamentos na Grande São Paulo.

Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 30 e 60 mm por hora ou chegar a 100 mm por dia, com rajadas de vento que podem atingir até 100 km/h. O órgão também alerta para queda de árvores, cortes de energia elétrica e descargas elétricas.

Na Grande São Paulo, a previsão indica sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com possibilidade de trovoadas. A temperatura deve variar entre 20 °C e 29 °C, e o volume de chuva esperado é de cerca de 25 mm, segundo a Climatempo.

Temporal já causou estragos no sábado

As chuvas que atingiram a região no sábado, 7, provocaram alagamentos e quedas de árvores em diferentes pontos da região metropolitana.

Em São Bernardo do Campo, um homem morreu após ser arrastado pela correnteza e ficar preso em um carro, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Entre 14h e 17h20, os bombeiros registraram oito ocorrências de enchentes, com chamados em São Bernardo do Campo e no bairro do Jaçanã, na zona norte da capital.