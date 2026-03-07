Previsão do tempo em SP: Inmet emite alerta de chuvas fortes para diversas regiões

A previsão do tempo para a Grande São Paulo indica risco de temporais e chuva forte neste fim de semana, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão prevê volumes elevados de precipitação, com possibilidade de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamento de córregos e rios, principalmente entre domingo, 8, e segunda-feira, 9.

Sábado terá sol, calor e pancadas de chuva

Para sábado, a previsão do tempo em São aponta sol entre nuvens e aumento da instabilidade ao longo do dia, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Na cidade de São Paulo, o volume de chuva pode chegar a cerca de 30 milímetros, enquanto as temperaturas devem variar entre 20 °C e 28 °C.

Domingo terá chuva mais frequente

No domingo, 8, a instabilidade deve se intensificar na faixa leste do estado de São Paulo, região que inclui a Grande São Paulo e todo o litoral paulista. A previsão do tempo indica sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

Na capital paulista, o acumulado de chuva pode atingir aproximadamente 25 milímetros, com temperatura máxima próxima de 29 °C.

Frente fria aumenta risco de temporais

De acordo com meteorologistas, o calor combinado com a passagem de uma frente fria pela costa do estado de São Paulo favorece a formação de nuvens carregadas e temporais isolados, aumentando o risco de chuva intensa na região.

Litoral pode ter volumes ainda maiores

No litoral paulista, a previsão do tempo indica que os acumulados de chuva previstos são mais elevados. Em Santos, a expectativa é de cerca de 85 milímetros de chuva entre sábado e domingo. Já em São Sebastião, no litoral norte, o volume pode chegar a 90 milímetros, com tempo abafado nas praias.

Segundo as previsões meteorológicas, a instabilidade deve continuar até o início da próxima semana, mantendo o risco de novos episódios de chuva forte no estado.