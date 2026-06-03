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Corpus Christi 2026: veja em quais capitais a data é feriado ou ponto facultativo

Celebrado em junho, Corpus Christi não é feriado nacional, mas estados e municípios podem decretar folga local

Corpus Christi: Entenda quando a emenda é permitida, quem tem direito à folga e o que acontece com quem trabalhar (DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images/AFP)

Corpus Christi: Entenda quando a emenda é permitida, quem tem direito à folga e o que acontece com quem trabalhar (DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 3 de junho de 2026 às 20h51.

Apesar de ser uma das datas religiosas mais tradicionais do calendário brasileiro, Corpus Christi não é considerado feriado nacional. A folga depende de leis estaduais e municipais ou de decretos que estabelecem ponto facultativo.

Em 2026, diversas capitais brasileiras já confirmaram se esta quinta-feira, 5 de junho, será tratada como feriado local ou apenas ponto facultativo. Em muitos casos, a decisão também influencia a possibilidade de emenda na sexta-feira.

A celebração católica acontece sempre 60 dias após a Páscoa e costuma reunir missas, procissões e os tradicionais tapetes coloridos confeccionados nas ruas.

Capitais onde Corpus Christi é feriado

  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Salvador (BA)
  • Vitória (ES)
  • Goiânia (GO)
  • Belém (PA)
  • Aracaju (SE)
  • Cuiabá (MT)
  • Fortaleza (CE)
  • Campo Grande (MS)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Curitiba (PR)
  • Teresina (PI)
  • Natal (RN)
  • Porto Alegre (RS)
  • Boa Vista (RR)
  • São Paulo (SP)
  • Macapá (AP)

Onde a data será ponto facultativo

Em outras capitais, Corpus Christi será apenas ponto facultativo para servidores públicos. Isso significa que órgãos públicos podem suspender o atendimento, mas o setor privado não é obrigado a liberar funcionários.

Capitais como Brasília, Rio de Janeiro e Recife costumam adotar esse modelo, deixando a decisão final para empresas e instituições.

Nesse caso, trabalhadores da iniciativa privada só têm direito à folga automática quando existe lei municipal ou estadual que reconhece o feriado oficialmente.

Comércio e serviços podem funcionar

Mesmo em cidades onde Corpus Christi é feriado, serviços essenciais continuam funcionando normalmente. Hospitais, transporte público, segurança e parte da rede de alimentação mantêm operações durante a data. Shoppings, supermercados e restaurantes também podem abrir em horários especiais, definidos por cada estabelecimento ou convenção coletiva.

Já os bancos normalmente seguem o calendário da Federação Brasileira de Bancos, com suspensão do atendimento presencial durante o feriado.

Data costuma gerar feriado prolongado

Como Corpus Christi acontece sempre em uma quinta-feira, a data frequentemente cria um dos feriados prolongados mais movimentados do ano.

Muitas empresas adotam a chamada “emenda” na sexta-feira, permitindo quatro dias consecutivos de descanso. O cenário costuma aumentar o fluxo em estradas, aeroportos e destinos turísticos.

Antes de programar viagens ou compromissos, a recomendação é verificar o calendário oficial da prefeitura e o funcionamento dos serviços na cidade onde mora ou pretende visitar.

O que é o 'Corpus Christi'?

Corpus Christi é uma celebração da tradição católica dedicada ao sacramento da Eucaristia e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a data é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos em diversas cidades.

A data tem origem na Idade Média, vinculada às visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que solicitava uma festa específica para a eucaristia. Essas revelações foram levadas ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano IV em 1261, responsável pela oficialização da celebração.

Origem histórica da data

A festa foi estabelecida após o episódio conhecido como o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado durante uma missa, conforme relatos da época. A cerimônia se tornou tradicionalmente associada aos tapetes de sal, que representam a entrada de Jesus em Jerusalém.

No Brasil, essa tradição chegou por meio da influência portuguesa e se expandiu com o uso de diversos materiais, como serragem, para compor os tapetes.

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