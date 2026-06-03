Corpus Christi 2026: veja em quais capitais a data é feriado ou ponto facultativo

Em 2026, diversas capitais brasileiras já confirmaram se esta quinta-feira, 5 de junho, será tratada como feriado local ou apenas ponto facultativo. Em muitos casos, a decisão também influencia a possibilidade de emenda na sexta-feira.
A celebração católica acontece sempre 60 dias após a Páscoa e costuma reunir missas, procissões e os tradicionais tapetes coloridos confeccionados nas ruas.
Capitais onde Corpus Christi é feriado
- Maceió (AL)
- Manaus (AM)
- Salvador (BA)
- Vitória (ES)
- Goiânia (GO)
- Belém (PA)
- Aracaju (SE)
- Cuiabá (MT)
- Fortaleza (CE)
- Campo Grande (MS)
- Belo Horizonte (MG)
- Curitiba (PR)
- Teresina (PI)
- Natal (RN)
- Porto Alegre (RS)
- Boa Vista (RR)
- São Paulo (SP)
- Macapá (AP)
Onde a data será ponto facultativo
Em outras capitais, Corpus Christi será apenas ponto facultativo para servidores públicos. Isso significa que órgãos públicos podem suspender o atendimento, mas o setor privado não é obrigado a liberar funcionários.
Capitais como Brasília, Rio de Janeiro e Recife costumam adotar esse modelo, deixando a decisão final para empresas e instituições.
Nesse caso, trabalhadores da iniciativa privada só têm direito à folga automática quando existe lei municipal ou estadual que reconhece o feriado oficialmente.
Comércio e serviços podem funcionar
Mesmo em cidades onde Corpus Christi é feriado, serviços essenciais continuam funcionando normalmente. Hospitais, transporte público, segurança e parte da rede de alimentação mantêm operações durante a data. Shoppings, supermercados e restaurantes também podem abrir em horários especiais, definidos por cada estabelecimento ou convenção coletiva.
Já os bancos normalmente seguem o calendário da Federação Brasileira de Bancos, com suspensão do atendimento presencial durante o feriado.
Data costuma gerar feriado prolongado
Como Corpus Christi acontece sempre em uma quinta-feira, a data frequentemente cria um dos feriados prolongados mais movimentados do ano.
Muitas empresas adotam a chamada “emenda” na sexta-feira, permitindo quatro dias consecutivos de descanso. O cenário costuma aumentar o fluxo em estradas, aeroportos e destinos turísticos.
Antes de programar viagens ou compromissos, a recomendação é verificar o calendário oficial da prefeitura e o funcionamento dos serviços na cidade onde mora ou pretende visitar.
O que é o 'Corpus Christi'?
Corpus Christi é uma celebração da tradição católica dedicada ao sacramento da Eucaristia e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a data é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos em diversas cidades.
A data tem origem na Idade Média, vinculada às visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que solicitava uma festa específica para a eucaristia. Essas revelações foram levadas ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano IV em 1261, responsável pela oficialização da celebração.
Origem histórica da data
A festa foi estabelecida após o episódio conhecido como o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado durante uma missa, conforme relatos da época. A cerimônia se tornou tradicionalmente associada aos tapetes de sal, que representam a entrada de Jesus em Jerusalém.
No Brasil, essa tradição chegou por meio da influência portuguesa e se expandiu com o uso de diversos materiais, como serragem, para compor os tapetes.