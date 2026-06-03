Corpus Christi 2026: veja em quais capitais a data é feriado ou ponto facultativo

Em 2026, diversas capitais brasileiras já confirmaram se esta quinta-feira, 5 de junho, será tratada como feriado local ou apenas ponto facultativo. Em muitos casos, a decisão também influencia a possibilidade de emenda na sexta-feira.

A celebração católica acontece sempre 60 dias após a Páscoa e costuma reunir missas, procissões e os tradicionais tapetes coloridos confeccionados nas ruas.

Capitais onde Corpus Christi é feriado

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Salvador (BA)

Vitória (ES)

Goiânia (GO)

Belém (PA)

Aracaju (SE)

Cuiabá (MT)

Fortaleza (CE)

Campo Grande (MS)

Belo Horizonte (MG)

Curitiba (PR)

Teresina (PI)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Boa Vista (RR)

São Paulo (SP)

Macapá (AP)

Onde a data será ponto facultativo

Em outras capitais, Corpus Christi será apenas ponto facultativo para servidores públicos. Isso significa que órgãos públicos podem suspender o atendimento, mas o setor privado não é obrigado a liberar funcionários.

Capitais como Brasília, Rio de Janeiro e Recife costumam adotar esse modelo, deixando a decisão final para empresas e instituições.

Nesse caso, trabalhadores da iniciativa privada só têm direito à folga automática quando existe lei municipal ou estadual que reconhece o feriado oficialmente.

Comércio e serviços podem funcionar

Mesmo em cidades onde Corpus Christi é feriado, serviços essenciais continuam funcionando normalmente. Hospitais, transporte público, segurança e parte da rede de alimentação mantêm operações durante a data. Shoppings, supermercados e restaurantes também podem abrir em horários especiais, definidos por cada estabelecimento ou convenção coletiva.

Já os bancos normalmente seguem o calendário da Federação Brasileira de Bancos, com suspensão do atendimento presencial durante o feriado.

Data costuma gerar feriado prolongado

Como Corpus Christi acontece sempre em uma quinta-feira, a data frequentemente cria um dos feriados prolongados mais movimentados do ano.

Muitas empresas adotam a chamada “emenda” na sexta-feira, permitindo quatro dias consecutivos de descanso. O cenário costuma aumentar o fluxo em estradas, aeroportos e destinos turísticos.

Antes de programar viagens ou compromissos, a recomendação é verificar o calendário oficial da prefeitura e o funcionamento dos serviços na cidade onde mora ou pretende visitar.

O que é o 'Corpus Christi'?

Corpus Christi é uma celebração da tradição católica dedicada ao sacramento da Eucaristia e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a data é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos em diversas cidades.

A data tem origem na Idade Média, vinculada às visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que solicitava uma festa específica para a eucaristia. Essas revelações foram levadas ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano IV em 1261, responsável pela oficialização da celebração.

Origem histórica da data

A festa foi estabelecida após o episódio conhecido como o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado durante uma missa, conforme relatos da época. A cerimônia se tornou tradicionalmente associada aos tapetes de sal, que representam a entrada de Jesus em Jerusalém.

No Brasil, essa tradição chegou por meio da influência portuguesa e se expandiu com o uso de diversos materiais, como serragem, para compor os tapetes.