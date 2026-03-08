Tarcísio lidera disputa ao governo de SP no 1º e 2º turno, diz Datafolha

Pesquisa do Datafolha divulgada neste domingo, 8, pelo jornal Folha de S.Paulo mostra que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários testados para a disputa ao governo de São Paulo nas eleições de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Nos diferentes cenários simulados para o primeiro turno, o atual governador aparece sempre com mais de 40% das intenções de voto e mantém vantagem sobre os adversários. Mesmo com a variação de nomes entre os possíveis concorrentes, Tarcísio segue isolado na liderança.

Pesquisa para governador de SP no 1° turno

Tarcísio x Fernando Haddad

Em um cenário de primeiro turno contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Tarcísio aparece na frente com 44% das intenções de voto.

Tarcísio (Republicanos) - 44%

Fernando Haddad (PT) - 31%

Kim Kataguiri (Missão) - 5%

Paulo Serra (PSDB) - 5%

Felipe D'Avila (Novo) - 3%

Branco/nulo/nenhum - 11%

Não sabem - 1%

Tarcísio x Geraldo Alckmin

Já na disputa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o atual governador amplia a vantagem e chega a 46% das intenções de voto.

Tarcísio (Republicanos) - 46%

Geraldo Alckmin (PSB) - 26%

Paulo Serra (PSDB) - 6%

Kim Kataguiri (Missão) - 5%

Felipe D'Avila (Novo) - 3%

Branco/nulo/nenhum - 13%

Não sabem - 2%

Tarcísio x Simone Tebet

Quando a adversária é a ministra Simone Tebet, Tarcísio atinge o maior índice entre os cenários testados, com 49% das intenções de voto.

Tarcísio (Republicanos) - 49%

Simone Tebet (MDB) - 19%

Paulo Serra (PSDB) - 7%

Kim Kataguiri (Missão) - 4%

Felipe D'Avila (Novo) - 3%

Branco/nulo/nenhum - 15%

Não sabem - 2%

Tarcísio x Márcio França x Fernando Haddad

O Datafolha também simulou um cenário com três nomes de oposição ao governador na disputa. Mesmo com a divisão de votos, o atual governador segue na liderança.

Tarcísio (Republicanos) - 44%

Fernando Haddad (PT) - 28%

Márcio França (PSB) - 5%

Kim Kataguiri (Missão) - 4%

Paulo Serra (PSDB) - 4%

Felipe D'Avila (Novo) - 2%

Branco/nulo/nenhum - 11%

Não sabem - 1%

Até agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não definiu quem será o candidato apoiado pelo governo federal ao Palácio dos Bandeirantes. Entre os nomes cotados estão o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Tarcísio também lidera no 2° turno

O instituto também simulou uma disputa de segundo turno. Em três cenários, o atual governador também aparece à frente de todos os adversários testados.

Contra Haddad, venceria por 52% a 37%. Em um confronto com Alckmin, teria 50% contra 39%. Já diante de Tebet, ampliaria a vantagem, com 58% das intenções de voto, ante 28%.

O levantamento ouviu 1.608 eleitores com 16 anos ou mais em 71 municípios entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.