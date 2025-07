'Sempre guardei dólares em casa', diz Bolsonaro após PF apreender US$ 14 mil em sua casa

O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira, 18, que "sempre guardou dólares em casa", ao ser questionado sobre qual era a finalidade da quantia apreendida pela Polícia Federal nesta manhã.

"Poxa, sempre guardei dólares em casa, pô. Todo dólar pego lá tem o recibo do Banco do Brasil", disse Bolsonaro a jornalistas em Brasília.

Quando questionado se o valor era declarado, Bolsonaro respondeu:

"O dólar em casa está com recibo do Banco do Brasil que eu tirei nesse ano. Declaro ano que vem no imposto de renda", afirmou o ex-presidente.

Entenda a investigação

A Polícia Federal apontou que Bolsonaro, e o filho, Eduardo Bolsonaro, vêm atuando, ao longo dos últimos meses, junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos, com "o intuito de obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado Brasileiro”, em razão de suposta perseguição no âmbito da AP 2668.

Segundo a PF, ambos atuaram “dolosa e conscientemente de forma ilícita” e “com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa Corte.”

O que aconteceu?

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 18.

Na manhã desta sexta-feira, policiais federais foram à casa de Bolsonaro e à sede do Partido Liberal (PL) em Brasília.

O que Bolsonaro terá de fazer?

Segundo EXAME apurou, as determinações do STF são de que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e fique em casa em horários determinados.

Além disso, ele não poderá utilizar as redes sociais.

Portais de notícia informam que as restrições também incluem não conversar com diplomatas estrangeiros. Em especial, o STF proíbe que o ex-presidente fale com seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL).

O que o STF decidiu sobre Bolsonaro?

As decisões foram tomadas no âmbito de um novo processo, instaurado no dia 11 de julho, segundo a Globonews. O processo está em sigilo.

Qual o contexto da decisão?

A decisão do STF acontece dias após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de sobretaxar em 50% as importações brasileiras citando o tratamento que as instituições brasileiras têm dado a Bolsonaro, réu em um processo em que é acusado de tentativa de golpe de Estado, como uma "caça às bruxas".

Na quinta-feira, 17, Trump enviou uma carta a Bolsonaro. No documento, ele voltou a criticar o processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual Bolsonaro é réu.

*Essa reportagem está em atualização

LEIA MAIS: