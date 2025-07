Trump publica carta endereçada a Bolsonaro e volta a criticar processo no STF

O presidente americano Donald Trump divulgou nas redes sociais uma carta endereçada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No documento, ele voltou a criticar o processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual Bolsonaro é réu.

"Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente! Não estou surpreso em ver você liderando as pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país", diz Trump na carta, compartilhada em seu perfil na rede Truth Social.

Na carta, Trump também volta a se referir a supostos "ataques à liberdade de expressão" no Brasil e nos Estados Unidos e atribui a responsabilidade deles ao atual governo brasileiro.

"Manifestei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei acompanhando de perto", conclui na carta.