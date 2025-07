Aliados de Bolsonaro criticam operação da Polícia Federal: 'que país é esse'

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro manifestaram, nesta sexta-feira, 18, sua reação à operação da Polícia Federal, que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e na determinação de uso de tornozeleira eletrônica.

O senador Jorge Seif (PL-SC), amigo dos filhos do ex-presidente, citou a carta divulgada ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que critica justamente o cerco judicial contra Bolsonaro.

“Quando Trump afirma que o Regime instalado no BR persegue Bolsonaro, não exagera. A operação da PF hoje contra JB, motivada por uma ação do PT, sob relatoria de Alexandre de Moraes, com parecer favorável da PGR visa proibi-lo de usar redes sociais, acessar embaixadas, usar tornozeleira e outros absurdos. Que país é esse?”, disse.

O Deputado Federal Sóstenes Cavalcante classificou como “censura” a operação realizada contra Bolsonaro.

Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista (PP), saiu em defesa do ex presidente dizendo que “ ele jamais sairia do país e não representa, como nunca representou, nenhum risco para a sociedade”.

O PL, por sua vez, manifestou "estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta". "Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa? O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação", escreveu o partido em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).