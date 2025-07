Ato contra Trump na Rua 25 de Março tem ‘Bolsonaro preso’, gritos contra o tarifaço e defesa do Pix

Os comerciantes da Rua 25 de Março e arredores, no Centro de São Paulo, realizam nesta sexta-feira, 18, uma manifestação em defesa “dos empregos, do comércio, do Pix e da soberania nacional”. O ato tem pessoas vestidas de Jair Bolsonaro (PL) preso ao lado de Donald Trump, máscaras satíricas do presidente americano e gritos de “Trump, não nos estressa porque emprego é o que interessa”.