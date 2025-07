Jair Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) cumpre mandados de busca e apreensão e medidas cautelares diversas da prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta sexta-feira, 18, em Brasília.

Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e estão sendo cumpridos em endereços ligados ao ex-presidente, incluindo sua residência e locais vinculados ao Partido Liberal (PL).

Fontes confirmaram à EXAME que as medidas cautelares aplicadas em relação à Bolsonaro são o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar entre 19h e 7h, proibição de contato com embaixadores (e não poderá se aproximar de embaixadas) e proibição de acesso às redes sociais. O ex-presidente também não poderá falar com o filho Eduardo Bolsonaro. Segundo a CNN, foram apreendidos US$ 14 mil na casa de Bolsonaro.

Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que "recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário". "A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial", diz a nota.

O que aconteceu?

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 18.

Na manhã desta sexta-feira, policiais federais foram à casa de Bolsonaro e à sede do Partido Liberal (PL) em Brasília.

O que Bolsonaro terá de fazer?

Segundo EXAME apurou, as determinações do STF são de que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e fique em casa em horários determinados.

Além disso, ele não poderá utilizar as redes sociais.

Portais de notícia informam que as restrições também incluem não conversar com diplomatas estrangeiros. Em especial, o STF proíbe que o ex-presidente fale com seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL).

O que o STF decidiu sobre Bolsonaro?

As decisões foram tomadas no âmbito de um novo processo, instaurado no dia 11 de julho, segundo a Globonews. O processo está em sigilo.

Qual o contexto da decisão?

A decisão do STF acontece dias após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de sobretaxar em 50% as importações brasileiras citando o tratamento que as instituições brasileiras têm dado a Bolsonaro, réu em um processo em que é acusado de tentativa de golpe de Estado, como uma "caça às bruxas".

Na quinta-feira, 17, Trump enviou uma carta a Bolsonaro. No documento, ele voltou a criticar o processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual Bolsonaro é réu.

*Essa reportagem está em atualização