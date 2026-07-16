Pesquisa PoderData: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 34%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial, segundo a pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira, 16. Em um cenário de primeiro turno testado pelo levantamento, Lula aparece com 40% das intenções de voto.

Na sequência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 34% das intenções de voto. Renan Santos (Missão) tem 6%, e vem em uma sequência crescente na série histórica do instituto.

Em maio, o pré-candidato ligado ao MBL tinha 3% das intenções de voto, que subiu para 4% em junho e, agora, para 6%.

Lula se manteve igual durante toda a série, enquanto Flávio oscilou positivamente de maio para junho, e caiu dois pontos percentuais no último mês, marcado por polêmicas envolvendo política internacional e crises internas no PL.

No mesmo cenário, os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) têm 4% cada. Augusto Cury (Avante) aparece com 3% e Joaquim Barbosa (DC) não foi considerado no estudo. Votos brancos e nulos somam 5%, mesmo índice dos entrevistados que não souberam responder.

A pesquisa ouviu 2.400 eleitores entre os dias 12 e 15 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00059/2026.