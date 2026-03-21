Eleições 2026: o que dizem as pesquisas sobre Haddad em São Paulo?

O agora ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) começou oficialmente sua pré-campanha ao governo de São Paulo na sexta-feira, 20, com um movimento claro de reposicionamento político. No primeiro dia fora do cargo federal, deu entrevista e mandou diversos recados.

Entre eles, afirmou que não pretende rever a privatização da Sabesp e destacou que “contratos serão respeitados” — uma mensagem direta ao mercado e ao eleitorado moderado. Também defendeu a manutenção de Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026, reforçando a estratégia de reeditar a frente ampla que levou o petista de volta ao Planalto.

O desafio do ex-prefeito da capital paulista não será simples. O ambiente de largada de sua campanha -- que nos bastidores foi tratada como "missão" de Lula a Haddad para fortalecer o palanque do presidente na disputa presidencial no maior colégio eleitoral do país -- é de desvantagem nas pesquisas.

Para Maurício Moura, presidente do Instituto Ideia, o desafio da candidatura petista é "imenso" por três motivos.

"Primeiro porque tem um governador bem avaliado [Tarcísio de Freitas], em termos de aprovação e avaliação. Sempre que há um governador bem avaliado, obviamente, o grau de continuidade da eleição é alto", diz.

Além disso, ele pontua que o próprio PT é tradicionalmente rejeitado no estado paulista, especialmente no interior.

"É uma rejeição tradicional no estado de São Paulo, tanto que nunca nenhum petista foi eleito governador, justamente por essa rejeição, principalmente concentrada em metade do eleitorado, que fica no interior do estado", afirma.

Por fim, como ex-ministro da Fazenda, Haddad tende a sofrer uma percepção mais desfavorável em relação, principalmente, ao custo de vida. "Ele vai ter que responder disso durante a campanha", diz Moura.

Outros pesquisadores eleitorais traçam um cenário mais otimista.

"Em um primeiro momento, todos acham que Haddad vem para fazer palanque para o Lula. Mas ele vem competitivo, vai se tornar competitivo", diz Murilo Hidalgo, presidente do instituto Paraná Pesquisas.

Para Hidalgo, Haddad naturalmente se beneficiará do cenário de polarização nacional que já está instalado na disputa para presidente, o que tende a pesar mais no voto do que a disputa estadual.

"É difícil alguém votar no Tarcísio para o governo de São Paulo e em Lula para presidente", afirma Hidalgo.

Tarcísio lidera com folga, dizem pesquisas

As principais pesquisas divulgadas entre fevereiro e março com cenários de São Paulo mostram que Haddad aparece competitivo dentro do campo da esquerda, mas distante do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve buscar a reeleição no estado.

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, realizado entre 6 e 10 de fevereiro, mostra que o cenário de segundo turno indica uma vantagem expressiva de Tarcísio: 58,7% contra 32,4% de Haddad.

O Datafolha, no início de março, trouxe um retrato semelhante no primeiro turno. Tarcísio lidera com 44%, enquanto Haddad aparece com 31%. Em cenários alternativos, o petista mantém um patamar próximo, mas sem reduzir de forma relevante a distância. No segundo turno, 52% para Tarcísio e 37% para Haddad, 10% votariam branco ou nulo e 1% disse não saber.

Outro levantamento, do Real Time Big Data, também de março, reforça a tendência: 47% para Tarcísio e 31% para Haddad na simulação de primeiro turno. A simulação de um duelo de segundo turno da pesquisa mostrou Tarcísio com 50% e Haddad com 37% -- votos nulos e brancos são 6% e outros 7% não sabem ou não responderam.

Próximos passos de Haddad

Em entrevista a jornalistas na sexta-feira, 20, Haddad deu pistas de sua estratégia de campanha a partir de agora.

Inicialmente, defendeu Alckmin como vice na chapa de Lula -- um ativo eleitoral, afinal, Alckmin foi governador de São Paulo por quatro ocasiões. Também provocou Tarcísio ao dizer que ele não tem familiaridade com estado. Tarcísio é carioca e viveu boa parte da vida em Brasília.

Haddad tentou destacar que "50% do investido do estado de São Paulo tem participação federal", numa narrativa para posicionar a gestão Lula como autora de projetos importantes no estado -- um discurso que certamente fará parte de sua campanha.

Além disso, descartou rapidamente qualquer boato de que poderia reverter a privatização da Sabesp, na tentativa de neutralizar uma das principais críticas associadas ao PT em São Paulo: o receio de reversão de políticas pró-mercado.

O ex-ministro da Fazenda e da Educação apontou, ainda, que conversará nos próximos dias com membros de sua coligação como Márcio França, os deputados federais Tabata Amaral, Guilherme Boulos, Érika Hilton, Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL, e com a ministra Marina Silva, cotada para concorrer ao Senado no estado neste ano -- a outra vaga será da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

"Muitas pessoas estão pré-agendadas comigo", afirmou.

Lula, Haddad e Alckmin

Na quinta, 19, durante evento do PT em São Paulo, Lula disse que ficaria "imensamente feliz" de ter Alckmin como vice novamente. "Agora, eu falei: 'você tem que conversar com o Haddad onde é que a gente pode colher mais frutos dele'. Se ser candidato ao Senado ajuda mais. Mas ele tem que ir com o Haddad", disse.

O presidente cutucou Tarcisio ao apontar que Haddad é "bem melhor que o governador atual". E, do palco, se dirigiu ao ex-ministro da Fazenda:

"Haddad, você precisa fazer uma chapa de senador que possa te ajudar a ganhar. E eles [oposição] não têm senador para disputar conosco. Não têm senador para disputar conosco. Eles vão inventar nomes. Nós já tivemos dois senadores em São Paulo", afirmou.

"Não sei se Geraldo vai disputar a vaga ao Senado. A vaga de vice está aberta para ele. Mas você precisa avaliar o que é bom em São Paulo para ajudar."