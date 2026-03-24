O que é misoginia? Entenda pauta que está em votação no Senado

Projeto prevê prisão de um ano para discriminação ou incitação à misoginia (Jefferson RudyAgência Senado)
Publicado em 24 de março de 2026 às 17h40.
O Senado vota nesta terça-feira, 24, a aprovação do Projeto de Lei (PL) 896/2023, que propõe incluir misoginia na Lei do Racismo (Lei nº 14.532/2023).
O texto prevê pena mínima de dois anos de prisão para a injúria e de um ano para a discriminação ou incitação à misoginia.
A votação do projeto da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) começa às 14h.
Se aprovada, a medida poderá coibir atitudes vexatórias e coercivas, passíveis de criminalização.
Segundo materiais do Governo Federal, a misoginia é um comportamento social.
A misoginia é o ódio contra as mulheres e a raiz de uma sociedade em que homens são valorizados e mulheres são desvalorizadas. Os resultados são diversos: feminicídios, humilhações, objetificação, entre outros.
Por definição, a misoginia é o sentimento de repulsa, ódio ou aversão às mulheres.
Na internet, esse movimento cresce com os discursos "Red Pill", que incentivam comportamentos tóxicos e agressivos dos homens com suas parceiras ou outras mulheres do seu convívio.
Como reflexo, no mundo real, os dados de feminicídio aumentam.
O Relatório Anual de Feminicídios no Brasil 2025, elaborado pelo Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina (Lesfem/UEL), aponta que 6.904 mulheres foram vítimas de tentativas ou casos consumados em 2025.
O número representa alta de 34% em relação ao ano anterior.
Embora sejam parecidos na prática, uma vez que a misoginia e o machismo pressupõem a inferioridade da mulher em relação ao homem, a misoginia carrega um caráter mais emocional no movimento.
O machismo se configura na reprodução de falas e atitudes que reforçam antigos estigmas, como "Lugar de mulher é na cozinha" e pode ser praticado por pessoas de qualquer gênero.
A misoginia por sua vez é a aversão e repulsa dos homens às mulheres.
A ONU Mulheres encomendou uma pesquisa para entender o que é a chamada "machosfera". O termo se refere a espaços online em que homens se reúnem para reproduzir comentários e conteúdos de ódio contra as mulheres.
Esse comportamento se classifica como "misoginia digital".Confira outras formas que a misoginia se manifesta.
Até o momento, a misoginia ainda não foi definida como crime. O projeto que visa estabelecer essa definição é um dos 36 relacionados ao tema que estão em tramitação no legislativo.
O texto entrou em circulação em 2023 e deverá ser finalizado em 2026.
SAIBA MAIS: Por que SP quer trocar nome da rua Peixoto Gomide para Sophia Gomide?
O texto do PL 896/2023 que será votado nesta terça-feira foi aprovado em votação final na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com supervisão da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).
O colegiado encaminhou o texto para as próximas etapas com caráter de urgência.
Se aprovado hoje, o PL seguirá para aprovação da Câmara.