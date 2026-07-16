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Anvisa manda recolher água Mamba Water após encontrar bactéria no produto

Anvisa recolhe lotes da água Mamba Water após identificar Pseudomonas aeruginosa, terceiro caso da bactéria no Brasil em poucos meses. Entenda os riscos e o que fazer

Anvisa manda recolher alguns lotes da marca de água Mamba Water (Mamba Water/Divulgação)

Anvisa manda recolher alguns lotes da marca de água Mamba Water (Mamba Water/Divulgação)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 16 de julho de 2026 às 10h35.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water depois que a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi identificada em testes de controle de qualidade feitos pela própria fabricante.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 16. A resolução prevê o recolhimento voluntário dos lotes, além da suspensão da venda, da distribuição e do uso das latas de 350 ml.

São os lotes 13 e 14, fabricados nos dias 3 e 4 de abril de 2026, com validade até abril de 2027.

A fabricante da Mamba Water é a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., ligada ao grupo Heineken no Brasil. A empresa comunicou o problema à Anvisa por conta própria, após identificar a contaminação em testes de rotina.

Esse é o terceiro episódio envolvendo a mesma bactéria no Brasil em poucos meses. Em abril, o microrganismo foi encontrado em mais de 100 lotes de produtos de limpeza da marca Ypê.

Em junho, foi a vez de um lote da água mineral Crystal, do Sistema Coca-Cola, ser recolhido pelo mesmo motivo

Embora o risco para a população geral seja considerado baixo, a legislação sanitária brasileira não permite a presença de Pseudomonas aeruginosa em água destinada ao consumo humano.

Por isso, sempre que o microrganismo é identificado em análises de controle de qualidade, a Anvisa determina o recolhimento imediato dos lotes afetados.

Pseudomonas aeruginosa: o que é a bactéria e o que ela causa?

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa extremamente comum na natureza.

Está presente no solo, na água, no ar e até na pele de pessoas saudáveis, o que faz dela um microrganismo praticamente onipresente no ambiente.

Ambientes úmidos favorecem especialmente a proliferação dela: pias, ralos, banheiras, piscinas e reservatórios de água costumam concentrar o microrganismo

É considerada uma bactéria oportunista. Isso significa que, na maioria das vezes, não representa risco para pessoas saudáveis.

O problema surge quando ela encontra um organismo com as defesas enfraquecidas.

Grupos que merecem atenção redobrada incluem:

  • Idosos e crianças pequenas
  • Pacientes em tratamento contra o câncer
  • Transplantados
  • Pessoas com HIV sem controle adequado
  • Usuários de medicamentos imunossupressores

Nesses casos, a bactéria pode causar infecções nos pulmões, no trato urinário, na pele e até na corrente sanguínea.

Um ponto de atenção da comunidade médica é que a Pseudomonas aeruginosa também é conhecida pela resistência a diversos antibióticos, o que torna o tratamento de infecções mais graves mais desafiador.

O que fazer se já tiver tomado a água?

A orientação da Anvisa e da fabricante é clara: quem tiver embalagens dos lotes 13 ou 14 da Mamba Water sem gás em casa não deve consumir o produto.

Quem já tiver consumido, no entanto, deve ficar atento a sintomas incomuns e procurar orientação médica se notar algo fora do normal, principalmente se fizer parte de algum grupo de risco.

Acompanhe tudo sobre:AnvisaÁguaContaminação de alimentos

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