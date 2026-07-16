Anvisa manda recolher água Mamba Water após encontrar bactéria no produto

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water depois que a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi identificada em testes de controle de qualidade feitos pela própria fabricante.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 16. A resolução prevê o recolhimento voluntário dos lotes, além da suspensão da venda, da distribuição e do uso das latas de 350 ml.

São os lotes 13 e 14, fabricados nos dias 3 e 4 de abril de 2026, com validade até abril de 2027.

A fabricante da Mamba Water é a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., ligada ao grupo Heineken no Brasil. A empresa comunicou o problema à Anvisa por conta própria, após identificar a contaminação em testes de rotina.

Esse é o terceiro episódio envolvendo a mesma bactéria no Brasil em poucos meses. Em abril, o microrganismo foi encontrado em mais de 100 lotes de produtos de limpeza da marca Ypê.

Em junho, foi a vez de um lote da água mineral Crystal, do Sistema Coca-Cola, ser recolhido pelo mesmo motivo

Embora o risco para a população geral seja considerado baixo, a legislação sanitária brasileira não permite a presença de Pseudomonas aeruginosa em água destinada ao consumo humano.

Por isso, sempre que o microrganismo é identificado em análises de controle de qualidade, a Anvisa determina o recolhimento imediato dos lotes afetados.

Pseudomonas aeruginosa: o que é a bactéria e o que ela causa?

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa extremamente comum na natureza.

Está presente no solo, na água, no ar e até na pele de pessoas saudáveis, o que faz dela um microrganismo praticamente onipresente no ambiente.

Ambientes úmidos favorecem especialmente a proliferação dela: pias, ralos, banheiras, piscinas e reservatórios de água costumam concentrar o microrganismo

É considerada uma bactéria oportunista. Isso significa que, na maioria das vezes, não representa risco para pessoas saudáveis.

O problema surge quando ela encontra um organismo com as defesas enfraquecidas.

Grupos que merecem atenção redobrada incluem:

Idosos e crianças pequenas

Pacientes em tratamento contra o câncer

Transplantados

Pessoas com HIV sem controle adequado

Usuários de medicamentos imunossupressores

Nesses casos, a bactéria pode causar infecções nos pulmões, no trato urinário, na pele e até na corrente sanguínea.

Um ponto de atenção da comunidade médica é que a Pseudomonas aeruginosa também é conhecida pela resistência a diversos antibióticos, o que torna o tratamento de infecções mais graves mais desafiador.

O que fazer se já tiver tomado a água?

A orientação da Anvisa e da fabricante é clara: quem tiver embalagens dos lotes 13 ou 14 da Mamba Water sem gás em casa não deve consumir o produto.

Quem já tiver consumido, no entanto, deve ficar atento a sintomas incomuns e procurar orientação médica se notar algo fora do normal, principalmente se fizer parte de algum grupo de risco.