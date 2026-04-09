Kassab descarta articulação com Haddad e reforça apoio a Tarcísio

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, descartou qualquer possibilidade de articulação política com Fernando Haddad (PT) nas eleições para o governo de São Paulo em outubro.

Segundo Kassab, seu partido está comprometido com a campanha de reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Ele (Haddad) me mandou uma mensagem de feliz Páscoa e retribuí. Até posso [conversar com Haddad] porque discutir políticas públicas de ideias é muito importante. Vale registrar que o PSD está muito firme na campanha de reeleição do governador Tarcísio. É o nosso campo da política em São Paulo. Tarcísio tem sido um bom governador e terá o nosso apoio", afirmou Kassab na noite de quinta-feira, 9, em evento do Grupo Esfera em São Paulo.

À tarde, Haddad disse em entrevista ao SBT News que "gostaria de ouvir" o presidente do PSD, alimentando especulações de uma mudança de posição de Kassab.

“Ainda não cheguei a falar com ele, mas gostaria de ouvir o Kassab. Ele tem uma visão e experiência política do estado de São Paulo”, afirmou Haddad.

O vice de Ronaldo Caiado

O presidente do PSD também foi questionado por jornalistas sobre quem poderia ser o candidato a vice-presidente na chapa do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato à Presidência pelo partido. A resposta: a chapa tem tempo para escolher.

"Tem prazo. Podemos deixar para julho [a escolha de um vice], para que a gente possa escolher melhor, não apenas um candidato a vice, que ajude o Caiado a ganhar as eleições, mas principalmente um candidato a vice que ajude o Caiado a governar o país", disse.

Até o momento, a candidatura de Caiado não tem apoios formais. Para Kassab, as alianças eram mais relevantes no passado, quando o tempo de horário eleitoral gratuito era de 90 dias e a televisão aberta era o "único meio de comunicação que o eleitor tinha acesso ao candidato".

"Hoje, o tempo de televisão perdeu sua importância. É relevante, mas não é tanto assim. As redes sociais operam nos quatro anos de mandato do governador, do parlamentar. O PSD está focado hoje mais em estabelecer o compromisso do candidato Caiado com a sociedade", afirmou.

Segundo ele, não há partido novo disponível para a aliança. "Se acontecer e algum partido procurar, será muito bem recebido, vamos examinar a possibilidade de aliança, mas nesse momento, não há um foco do partido em nenhuma aliança", disse.