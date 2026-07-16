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Morre Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, aos 83 anos

Jornalista teve mais de quatro décadas de carreira na TV Globo, onde apresentou telejornais como Bom Dia Brasil, Jornal da Globo e RJTV

Renato Machado: jornalista foi um dos principais nomes do telejornalismo da TV Globo e também atuou como correspondente internacional. (Reprodução/ Acervo Globo)

Renato Machado: jornalista foi um dos principais nomes do telejornalismo da TV Globo e também atuou como correspondente internacional. (Reprodução/ Acervo Globo)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 10h48.

O jornalista Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu na manhã desta quinta-feira, 16, aos 83 anos, segundo o jornal O Globo.

De acordo com a publicação, ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Ao longo de mais de quatro décadas na TV Globo, Renato Machado ocupou alguns dos principais postos do telejornalismo brasileiro. Além de comandar o Bom Dia Brasil, apresentou o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e foi correspondente internacional em Londres.

Natural do Rio de Janeiro, Renato Machado iniciou a carreira em 1969 como repórter do Jornal do Brasil. Em 1982, foi contratado pela TV Globo, onde participou da cobertura da Guerra das Malvinas antes de assumir o posto de correspondente na capital britânica.

Durante o período em Londres, acompanhou acontecimentos internacionais de grande repercussão, como o desastre nuclear de Chernobyl e atentados terroristas na Europa. De volta ao Brasil, passou a atuar como repórter especial da emissora.

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