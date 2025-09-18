Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Quantas pizzas seu salário compra? Bairro de SP tem média de 313 pizzas por mês, diz Índice Mozarela

Em vez de usar métricas tradicionais, estudo da Fatec Sebrae do Centro Paulo Souza transforma o salário das pessoas (literalmente) em pizza; Zona Leste e Norte da cidade têm menos poder de compra

Pizza (Igor Shoshin / 500px/Getty Images)

Pizza (Igor Shoshin / 500px/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07h02.

Quantas pizzas seu salário compra por mês? Essa é a pergunta que o Índice Mozarela 2025 tenta responder ao medir o poder de compra das famílias de São Paulo. Em vez de usar métricas tradicionais, o estudo transforma o salário das pessoas (literalmente) em pizza.

Segundo a pesquisa, realizada por Rodolfo Ribeiro e Alexander Homenko Neto, da Fatec Sebrae do Centro Paulo Souza, os preços das pizzas de mozarela variam consideravelmente de acordo com a região da cidade de São Paulo. Bairros da Zona Sul e Zona Oeste, como Pinheiros (R$ 102,60) e Moema (R$ 95,53), apresentaram os preços mais elevados e também têm o maior poder de compra.

Em contrapartida, as pizzarias de distritos localizados na Zona Leste e Zona Norte, como Pedreira (R$ 39,70) e José Bonifácio (R$ 40,90), oferecem preços consideravelmente mais acessíveis. De acordo com a pesquisa, isso acontece por conta da menor renda média das famílias nessas regiões, o que torna os preços mais baixos uma tentativa de tornar o produto acessível.

Apesar do preço mais baixo, a renda média nesses bairros não é suficiente para que as famílias consigam comprar muitas pizzas. O poder de compra médio nessas áreas pode ser inferior a 3 pizzas por dia, enquanto, somente em Pinheiros, a média sobe para cerca de 10,4 pizzas diárias e 313 mensais. Em Anhanguera, bairro da Zona Norte, foi registrado o pior índice, com renda suficiente para cerca de 73 pizzas/mês (pouco mais de 2,4 pizzas/dia).

Quem come mais pizzas por mês?

O ranking a seguir apresenta os bairros de São Paulo com o maior poder de compra, medido em número de pizzas de mozarela que as famílias conseguem comprar por mês:

DistritoPoder de Compra (pizzas/mês)
Alto de Pinheiros313,0 pizzas/mês
Moema261,2 pizzas/mês
Vila Sônia268,0 pizzas/mês
Morumbi222,7 pizzas/mês
Pinheiros176,5 pizzas/mês

Onde se comem menos pizzas em São Paulo?

Já os bairros com o menor poder de compra, onde as famílias conseguem adquirir bem menos pizzas por mês devido à baixa renda média, são:

DistritoPoder de Compra (pizzas/mês)
Anhanguera73,0 pizzas/mês
São Rafael75,0 pizzas/mês
Cidade Tiradentes75,1 pizzas/mês
Pedreira110,8 pizzas/mês
São Miguel95,7 pizzas/mês

Como funciona o Índice Mozarela?

O Índice Mozarela foi criado para medir o poder de compra das famílias de São Paulo em termos de pizzas de mozarela. Em vez de utilizar cálculos complexos de inflação ou outros parâmetros econômicos tradicionais, a pesquisa opta por uma abordagem mais acessível e direta: quantas pizzas cada família consegue comprar por mês com sua renda média. Para isso, os pesquisadores analisaram a renda familiar média de cada distrito e compararam com o preço médio da pizza de mozarela, um dos alimentos mais consumidos pela população.

O estudo foi realizado em agosto de 2025 e os dados foram coletados em pizzarias de São Paulo. Para garantir precisão, foram analisados preços de cinco pizzarias populares de cada bairro, com preços de pizzas com pelo menos 8 fatias.

Acompanhe tudo sobre:PizzariasSaláriosSalário mínimo

Mais de Invest

Roche faz aposta bilionária e compra 89bio em corrida por remédios contra obesidade

Moody's faz alerta sobre contratos de US$ 300 bilhões de IA da Oracle

Bolsas globais sobem após corte de juros do Fed e avanço das ações de tecnologia na Ásia

A nova era do ouro: metal precioso tem melhor desempenho em quase 50 anos

Mais na Exame

Brasil

Anistia: veja como cada deputado votou no pedido de urgência na Câmara

ESG

Em Barcarena, parceria transforma caroço de açaí em energia limpa para abastecer indústria

Um conteúdo Bússola

Transformando EPI em peças de moda, construtora e ONG miram desenvolvimento socioeconômico no Pará

Tecnologia

Design? Especialistas revelam 'segredo real' do sucesso do iPhone Air