Quantas pizzas seu salário compra? Bairro de SP tem média de 313 pizzas por mês, diz Índice Mozarela

Quantas pizzas seu salário compra por mês? Essa é a pergunta que o Índice Mozarela 2025 tenta responder ao medir o poder de compra das famílias de São Paulo. Em vez de usar métricas tradicionais, o estudo transforma o salário das pessoas (literalmente) em pizza.

Segundo a pesquisa, realizada por Rodolfo Ribeiro e Alexander Homenko Neto, da Fatec Sebrae do Centro Paulo Souza, os preços das pizzas de mozarela variam consideravelmente de acordo com a região da cidade de São Paulo. Bairros da Zona Sul e Zona Oeste, como Pinheiros (R$ 102,60) e Moema (R$ 95,53), apresentaram os preços mais elevados e também têm o maior poder de compra.

Em contrapartida, as pizzarias de distritos localizados na Zona Leste e Zona Norte, como Pedreira (R$ 39,70) e José Bonifácio (R$ 40,90), oferecem preços consideravelmente mais acessíveis. De acordo com a pesquisa, isso acontece por conta da menor renda média das famílias nessas regiões, o que torna os preços mais baixos uma tentativa de tornar o produto acessível.

Apesar do preço mais baixo, a renda média nesses bairros não é suficiente para que as famílias consigam comprar muitas pizzas. O poder de compra médio nessas áreas pode ser inferior a 3 pizzas por dia, enquanto, somente em Pinheiros, a média sobe para cerca de 10,4 pizzas diárias e 313 mensais. Em Anhanguera, bairro da Zona Norte, foi registrado o pior índice, com renda suficiente para cerca de 73 pizzas/mês (pouco mais de 2,4 pizzas/dia).

Quem come mais pizzas por mês?

O ranking a seguir apresenta os bairros de São Paulo com o maior poder de compra, medido em número de pizzas de mozarela que as famílias conseguem comprar por mês:

Distrito Poder de Compra (pizzas/mês) Alto de Pinheiros 313,0 pizzas/mês Moema 261,2 pizzas/mês Vila Sônia 268,0 pizzas/mês Morumbi 222,7 pizzas/mês Pinheiros 176,5 pizzas/mês

Onde se comem menos pizzas em São Paulo?

Já os bairros com o menor poder de compra, onde as famílias conseguem adquirir bem menos pizzas por mês devido à baixa renda média, são:

Distrito Poder de Compra (pizzas/mês) Anhanguera 73,0 pizzas/mês São Rafael 75,0 pizzas/mês Cidade Tiradentes 75,1 pizzas/mês Pedreira 110,8 pizzas/mês São Miguel 95,7 pizzas/mês

Como funciona o Índice Mozarela?

O Índice Mozarela foi criado para medir o poder de compra das famílias de São Paulo em termos de pizzas de mozarela. Em vez de utilizar cálculos complexos de inflação ou outros parâmetros econômicos tradicionais, a pesquisa opta por uma abordagem mais acessível e direta: quantas pizzas cada família consegue comprar por mês com sua renda média. Para isso, os pesquisadores analisaram a renda familiar média de cada distrito e compararam com o preço médio da pizza de mozarela, um dos alimentos mais consumidos pela população.

O estudo foi realizado em agosto de 2025 e os dados foram coletados em pizzarias de São Paulo. Para garantir precisão, foram analisados preços de cinco pizzarias populares de cada bairro, com preços de pizzas com pelo menos 8 fatias.