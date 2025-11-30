Governo Lula reduz salário mínimo de 2026 após inflação

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ajustou para baixo a projeção do salário mínimo de 2026, que passou de R$ 1.631 para R$ 1.627.

A redução de R$ 4 decorre da nova estimativa de inflação para 2024, considerada mais baixa do que se previa anteriormente.

Caso o valor se confirme, o piso salarial terá uma alta de 7,18% em comparação aos atuais R$ 1.518. O número definitivo será conhecido em 10 de dezembro, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar o INPC de novembro, índice que serve de referência para o reajuste.

Revisão para baixo

A revisão consta de documento enviado pela ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho (União-PB), como parte da atualização dos parâmetros do PLOA de 2026.

As projeções também foram ajustadas para os anos seguintes. O governo agora prevê salário mínimo de R$ 1.721 em 2027, R$ 1.819 em 2028 e R$ 1.903 em 2029 — valores todos ligeiramente inferiores aos estimados inicialmente.

O piso nacional influencia diretamente despesas obrigatórias do Executivo, como aposentadorias do INSS e o BPC, o que explica o impacto das revisões sobre o Orçamento. A política de valorização considera a inflação acumulada até novembro do ano anterior somada ao crescimento do PIB de dois anos antes.

Em 2023, o PIB avançou 3,4%, mas o ganho real que entrará no cálculo ficará limitado a 2,5%, conforme as regras do arcabouço fiscal. O teto foi adotado para impedir uma expansão acelerada de gastos previdenciários, que poderia pressionar despesas discricionárias e comprometer o equilíbrio das contas públicas.