Quanto é o salário mínimo em Cuba? Veja o valor atualizado

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11h25.
O salário mínimo em Cuba é de 2.100 pesos cubanos (CUP). O valor, definido em março de 2024 após uma reforma econômica no país, equivale à cerca de R$ 464.
A reforma na economia cubana, que integra o pacote conhecido como "Tarefa Ordenamento", aplicou, entre outras medidas, a unificação monetária, o fim gradual de subsídios e uma restruturação salarial — que multiplicou em cinco vezes o antigo valor, de 400 CUP, e estabeleceu 32 níveis de salário, baseados no tipo de cada trabalho.
Apesar das mudanças, os trabalhadores de Cuba que recebem o piso salarial ainda enfrentam dificuldades numa economia pressionada pela alta da inflação, a queda do turismo e bloqueios externos dos Estados Unidos.
O salário mínimo em Cuba é de 2.100 CUP. O piso é uma referência para trabalhadores estatais e para parte do setor privado autorizado na ilha, já que a remuneração real varia conforme o cargo e o tipo de atividade exercida.
Cuba adota um sistema de pagamento salarial baseado no modelo socialista — ou seja, o governo determina as faixas de remuneração de cada setor. As tabelas definem valores mínimos e progressões conforme a qualificação do funcionário, a complexidade da atividade que ele exerce e a responsabilidade do cargo.
Segundo o Ministério do Trabalho de Cuba, após a reforma econômica, foram estabelecidas 32 escalas, cujo valor máximo de pagamento chega a 9.150 CUP.
Atividades privadas autorizadas e cooperativas podem pagar outros valores, desde que respeitem as normas oficiais do Estado.
O salário médio em Cuba é quase três vezes maior que o mínimo estipulado, cerca de 5.839 pesos cubanos. No entanto, o valor varia conforme o setor: no de energia, a média é de 9.317 CUP, enquanto os comunitários caem pela metade, de 4.033 CUP. Nos setores de saúde e educação, a média salarial é de 6.154 CUP e 5.451 CUP.
Existem remunerações médias específicas para cada área.
Atualmente, o salário mínimo estipulado pelo governo cubano não cobre as principais despesas dos moradores, especialmente as relacionadas à alimentação. É o que aponta um monitoramento independente feito ao longo de seis meses pela ONG Food Monitor Program, que analisou os preços de 29 produtos distribuídos em oito grupos alimentares e vendidos em lojas públicas e privadas.
Segundo o monitoramento, um casal adulto em Havana deveria receber cerca de 41.735 pesos cubanos para ter acesso a uma dieta básica mensal. O valor é quase 20 vezes o salário mínimo pago na ilha e sete vezes o salário médio mensal.
Entre os produtos que cabem no orçamento médio mensal do país (5.839 CUP) estão:
5 kg de arroz (600 pesos cada);
2 litros de óleo vegetal (1.050 pesos o litro);
2 kg de carne de porco no mercado informal (1.000 pesos o quilo);
1 caixa com 30 ovos (3.000 pesos).
Dessa forma, a maior parte das famílias não consegue cobrir sequer as necessidades nutricionais mínimas com o montante que recebem, mesmo que direcionem 42,2% de toda a renda para a alimentação — afetando o planejamento para outras despesas essenciais, como transporte, vestuário e produtos de higiene. Vale lembrar, no entanto, que alguns serviços, como de saúde e educação, são gratuitos na ilha.
Todos os trabalhadores assalariados, sejam eles ligados ao Estado ou a iniciativas privadas autorizadas na ilha. Funcionários informais e atividades não registradas não possuem piso garantido.
Segurados e participantes de programas sociais não recebem o piso. A aposentadoria em Cuba leva em conta a elegibilidade dos indivíduos, cujos critérios são definidos pela lei de seguridade social, e é calculada a partir das contribuições e dos anos de serviço do trabalhador.
Atualmente, cerca de 39% dos aposentados e pensionistas recebem 1.528 CUP, conforme divulgado pela diretora-geral de Segurança Social do Ministério do Trabalho de Cuba, Virginia Marlene García Reyes, ao site estatal Cubadebate.
Quando convertido pelo câmbio oficial, o piso salarial cubano segue muito abaixo dos pisos de países latino-americanos, como Brasil, Chile, Colômbia e México.
Por exemplo, de acordo com bases do Europortage e da Wage Indicator, o salário mínimo médio mensal de toda a região gira em torno de US$ 364 (R$ 1.933), cerca de quatro vezes o piso pago em Cuba, que equivale a US$ 87,5.
O Brasil, maior economia do bloco, tem salário mínimo oficial de R$ 1.518, equivalente a US$ 250, abaixo da média regional. Entre os países com maiores pisos estão Uruguai (US$ 867), Belize (US$ 780) e Costa Rica (US$ 725).
Na faixa intermediária aparecem Colômbia, Bolívia e Paraguai, com valores próximos da média de US$ 364. Abaixo da média estão Guiana (US$ 335), Trinidad e Tobago (US$ 333), Colômbia (US$ 323), Peru (US$ 275), Brasil (US$ 250) e Argentina (US$ 238).
Cuba está na lista dos menores valores da região, junto à Venezuela (US$ 3), Haiti (US$ 5) e Jamaica (US$ 58).