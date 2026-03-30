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Ratinho Jr. declara apoio a Caiado como candidato do PSD à Presidência

Governador do Paraná diz que escolha reflete compromisso democrático do partido

Caiado: escolha do PSD para a Presidência recebe apoio de Ratinho Júnior (Um Brasil/Divulgação)

Caiado: escolha do PSD para a Presidência recebe apoio de Ratinho Júnior (Um Brasil/Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 10h15.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), elogiou a escolha de Ronaldo Caiado como candidato do partido à Presidência da República, que será oficializado nesta segunda-feira, 30, em evento em São Paulo com a presença do presidente da sigla, Gilberto Kassab.

Ratinho havia desistido da disputa na semana passada, abrindo caminho para a indicação de Caiado. Após a definição, o paranaense classificou o processo interno do PSD como um exemplo de compromisso com a democracia.

Segundo ele, a escolha reforça a aposta do partido em um nome com experiência de gestão e atuação em áreas como educação e segurança pública.

Desistência de Ratinho abriu caminho para Caiado

A saída de Ratinho da disputa surpreendeu aliados e foi motivada por fatores pessoais e políticos. Entre eles, pedidos da família e o cenário local no Paraná, marcado pela possível candidatura de Sergio Moro ao governo estadual pelo PL.

Com isso, Caiado consolidou-se como favorito dentro do PSD, com apoio de setores como o agronegócio e alas mais à direita do partido.

Na avaliação da cúpula da sigla, o governador de Goiás apresenta melhor desempenho em pesquisas e maior disposição para a pré-campanha.

Caiado deixará governo de Goiás para disputar eleição

O governador de Goiás anunciou que deixará o cargo nesta terça-feira, transferindo o comando do estado ao vice, Daniel Vilela (MDB).

O cenário local é considerado estável, com Vilela liderando pesquisas para o governo estadual e a primeira-dama Gracinha Caiado apontada como favorita para uma vaga no Senado.

Eduardo Leite, por sua vez, afirmou que permanecerá no governo do Rio Grande do Sul até o fim do mandato e descartou disputar outros cargos ou compor como vice na chapa presidencial.

*Com o Globo

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