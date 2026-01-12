Resultado do Enem será divulgado nesta semana; veja data e como acessar

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 06h00.
A espera de milhões de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 vai acabar nesta semana.
Os resultados individuais serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na próxima sexta-feira, 16.
Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos.
As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).
Elas também são aceitas em instituições de educação superior portuguesas que têm acordo com o INEP. Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova foram divulgadas no dia 20 de novembro.
No primeiro dia de prova, os candidatos realizaram uma redação sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira e responderam 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas.
No segundo dia, foram respondidas 90 perguntas sobre Ciências da Natureza e Matemática.
Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026.
Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante do Enem.
Para auxiliar no planejamento dos candidatos, veja abaixo o calendário das principais datas do ciclo de vestibulares e ingresso em universidades públicas em janeiro de 2026:
A partir da divulgação dos resultados, os candidatos devem acompanhar os calendários específicos de matrículas e chamadas subsequentes de cada universidade.
A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento também ficará disponível na Página do Participante do Enem.
As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.