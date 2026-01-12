Resultado do Enem será divulgado nesta semana; veja data e como acessar

A espera de milhões de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 vai acabar nesta semana.

Os resultados individuais serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na próxima sexta-feira, 16.

Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos.

As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).

Elas também são aceitas em instituições de educação superior portuguesas que têm acordo com o INEP. Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova foram divulgadas no dia 20 de novembro.

No primeiro dia de prova, os candidatos realizaram uma redação sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira e responderam 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas.

No segundo dia, foram respondidas 90 perguntas sobre Ciências da Natureza e Matemática.

Quando sai o resultado do Enem?

Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026.

Como acessar o resultado do Enem?

Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante do Enem.

Quando saem os resultados dos principais vestibulares?

Para auxiliar no planejamento dos candidatos, veja abaixo o calendário das principais datas do ciclo de vestibulares e ingresso em universidades públicas em janeiro de 2026:

16 de janeiro: Divulgação das notas do Enem 2025

Divulgação das notas do Enem 2025 19 a 23 de janeiro: Inscrições no Sisu

Inscrições no Sisu 23 de janeiro: Divulgação dos aprovados Fuvest (USP)

Divulgação dos aprovados Fuvest (USP) 23 de janeiro: Divulgação dos aprovados Unicamp

Divulgação dos aprovados Unicamp 30 de janeiro: Divulgação dos aprovados Unesp

A partir da divulgação dos resultados, os candidatos devem acompanhar os calendários específicos de matrículas e chamadas subsequentes de cada universidade.

Quando posso ver o espelho da redação?

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento também ficará disponível na Página do Participante do Enem.

Calendário completo do Enem 2025

20 de novembro: divulgação do gabarito do segundo dia do Enem.

16 de janeiro de 2026: divulgação do resultado.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cronograma Sisu 2026

Inscrição: 9 a 23 de janeiro de 2026

Chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.