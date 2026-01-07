Brasil

Enem, Fuvest, Unicamp e Unesp: veja quando os resultados serão divulgados

Mais de 3,9 milhões de candidatos do Enem 2025 saberão o desempenho a partir de 16 de janeiro; universidades paulistas divulgam seus aprovados ainda em janeiro

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06h00.

Milhares de estudantes brasileiros aguardam os resultados dos principais vestibulares do país.

Em um mês decisivo para quem busca uma vaga nas universidades públicas, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e das principais instituições estaduais paulistas — Fuvest, Unicamp e Unesp — serão conhecidos ao longo de janeiro.

O Ministério da Educação confirmou que as notas individuais do Enem 2025 serão divulgadas em 16 de janeiro.

A partir desses resultados, os candidatos poderão concorrer a vagas em universidades públicas por meio do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, cuja edição do ano abre em 19 de janeiro e segue até o dia 23.

Já as listas de aprovados dos vestibulares das universidades estaduais de São Paulo têm calendário definido para este mês.

A Fuvest, responsável pela seleção da USP, divulgará seus aprovados no dia 23 de janeiro — mesma data prevista pela Unicamp, vinculada à Comvest. A Unesp publicará o resultado uma semana depois, em 30 de janeiro.

As três universidades estaduais paulistas somam mais de 20 mil vagas oferecidas em seus vestibulares próprios. Parte dessas instituições também reserva vagas para alunos que utilizaram o Enem como forma de ingresso.

Quando saem os resultados dos principais vestibulares?

Para auxiliar no planejamento dos candidatos, veja abaixo o calendário das principais datas do ciclo de vestibulares e ingresso em universidades públicas em janeiro de 2026:

  • 16 de janeiro: Divulgação das notas do Enem 2025
  • 19 a 23 de janeiro: Inscrições no Sisu
  • 23 de janeiro: Divulgação dos aprovados Fuvest (USP)
  • 23 de janeiro: Divulgação dos aprovados Unicamp
  • 30 de janeiro: Divulgação dos aprovados Unesp

A partir da divulgação dos resultados, os candidatos devem acompanhar os calendários específicos de matrículas e chamadas subsequentes de cada universidade.

Quando sai o resultado do Enem?

Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026

Como acessar o resultado do Enem?

Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante do Enem.

Quando posso ver o espelho da redação?

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento também ficará disponível na Página do Participante do Enem.

Calendário completo do Enem 2025

  • 20 de novembro: divulgação do gabarito do segundo dia do Enem.
  • 16 de janeiro de 2026: divulgação do resultado.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cronograma Sisu 2026

  • Inscrição: 9 a 23 de janeiro de 2026
  • Chamada regular: 29 de janeiro de 2026
  • Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.

Quando sai o resultado da Fuvest?

A lista dos aprovados na Fuvest serão divulgada em 23 de janeiro de 2026.

